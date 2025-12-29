Los mercados financieros iniciarán la última semana del año atentos a la reacción que genere la aprobación del Presupuesto 2026, sancionado el viernes pasado por el Congreso, cuando ya habían cerrado las operaciones bursátiles.

Desde la Casa Rosada consideran que la aprobación de la llamada “ley de leyes” representa un respaldo político clave para la gestión de Javier Milei, en particular para el objetivo de sostener el superávit fiscal y profundizar el ajuste del gasto público, dos variables seguidas de cerca por inversores locales e internacionales.

En este marco, el oficialismo interpreta el resultado legislativo como una señal de fortaleza política que podría allanar el camino para el tratamiento de reformas estructurales, como la laboral y la tributaria, previstas para febrero del próximo año.

Con este escenario, analistas del mercado esperan una posible suba de bonos y acciones tanto en la plaza local como en Wall Street, acompañada por un descenso del riesgo país, que actualmente ronda los 579 puntos básicos.

Sin embargo, también aparecen miradas más cautas. El economista Carlos Melconian advirtió que el Presupuesto se apoya en supuestos de inflación y tipo de cambio que, a su entender, ya quedaron desactualizados frente a la dinámica económica reciente.

En la misma línea, el asesor financiero Federico Domínguez relativizó la posibilidad de una fuerte reacción alcista al señalar que gran parte de los precios actuales “ya tenían incorporada la aprobación del Presupuesto”, lo que podría limitar el impacto inmediato en los activos financieros.