Nuevo aumento de combustibles desde enero
El Gobierno nacional actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles y aplicó nuevas subas durante todo enero de 2026.
El Gobierno confía en una reacción favorable de bonos y acciones tras la sanción de la ley, aunque analistas advierten que el impacto podría ser moderado.Economía29/12/2025SOFIA ZANOTTI
Los mercados financieros iniciarán la última semana del año atentos a la reacción que genere la aprobación del Presupuesto 2026, sancionado el viernes pasado por el Congreso, cuando ya habían cerrado las operaciones bursátiles.
Desde la Casa Rosada consideran que la aprobación de la llamada “ley de leyes” representa un respaldo político clave para la gestión de Javier Milei, en particular para el objetivo de sostener el superávit fiscal y profundizar el ajuste del gasto público, dos variables seguidas de cerca por inversores locales e internacionales.
En este marco, el oficialismo interpreta el resultado legislativo como una señal de fortaleza política que podría allanar el camino para el tratamiento de reformas estructurales, como la laboral y la tributaria, previstas para febrero del próximo año.
Con este escenario, analistas del mercado esperan una posible suba de bonos y acciones tanto en la plaza local como en Wall Street, acompañada por un descenso del riesgo país, que actualmente ronda los 579 puntos básicos.
Sin embargo, también aparecen miradas más cautas. El economista Carlos Melconian advirtió que el Presupuesto se apoya en supuestos de inflación y tipo de cambio que, a su entender, ya quedaron desactualizados frente a la dinámica económica reciente.
En la misma línea, el asesor financiero Federico Domínguez relativizó la posibilidad de una fuerte reacción alcista al señalar que gran parte de los precios actuales “ya tenían incorporada la aprobación del Presupuesto”, lo que podría limitar el impacto inmediato en los activos financieros.
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de diciembre según la terminación del DNI. Hoy cobran beneficiarios con documentos finalizados en 6 y 7.
Con presupuestos ajustados, las familias apelan cada vez más al crédito. En octubre, las tarjetas superaron al débito y marcaron un cambio en los hábitos de pago.
En enero de 2026 vencen pagos clave de deuda externa. El Tesoro cuenta con parte de los fondos y analiza nuevas alternativas de financiamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El Gobierno se acerca al objetivo de afrontar los vencimientos del 9 de enero. Tras compras de divisas y una privatización clave, el faltante rondaría los USD 1.700 millones.
El presidente Sergio Costantino se refirió a los rumores que vinculan a jugadores del Ciclón con Boca y River en este mercado de pases.
La Academia presentó una nueva propuesta por el enganche de Huracán y no descarta incluir a Martín Barrios para acercar posiciones.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El hecho ocurrió en la madrugada en calle Colón al 500. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras intentar escapar del control policial.
El organismo nacional actualizó el sistema de acreditación de requisitos y el pago del 20% retenido, con el objetivo de simplificar trámites y garantizar derechos.
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.