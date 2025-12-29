Crece el uso de tarjetas para financiar el consumo
Con presupuestos ajustados, las familias apelan cada vez más al crédito. En octubre, las tarjetas superaron al débito y marcaron un cambio en los hábitos de pago.
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de diciembre según la terminación del DNI. Hoy cobran beneficiarios con documentos finalizados en 6 y 7.Economía29/12/2025SOFIA ZANOTTI
La ANSES continúa este lunes 29 de diciembre con el cronograma oficial de pagos correspondiente al último mes del año, que se organiza según el tipo de prestación y el número de documento de cada titular.
En esta jornada, el calendario contempla exclusivamente el pago de la Prestación por Desempleo. De acuerdo a lo informado por el organismo, pueden cobrar hoy las personas beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 y 7.
El esquema de pagos se distribuye a lo largo de la última semana del mes para garantizar un orden administrativo y facilitar el acceso de los titulares a sus haberes, evitando demoras y aglomeraciones.
Prestación por Desempleo
Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por causas externas debidamente acreditadas. El monto y la duración varían según los aportes realizados y el tipo de vínculo laboral previo.
Jubilaciones y pensiones: montos de diciembre
Durante diciembre, las jubilaciones y pensiones registraron un aumento del 2,34%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.
Haber mínimo: $340.879,59
Haber máximo: $2.293.796,92
Además, este mes se abonó el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y la PUAM. Con estos adicionales, la jubilación mínima alcanzó los $581.319,38, mientras que la máxima llegó a $3.440.695,38.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $479.055,50, sumando todos los conceptos vigentes.
Asignaciones familiares en diciembre
La Asignación por Hijo y Prenatal tiene un valor general de $61.252 para grupos familiares con ingresos de hasta $948.361, y puede llegar a $132.075 en zonas diferenciadas.
En tanto, los montos especiales son:
Asignación por Nacimiento: $71.396
Asignación por Adopción: $426.877
Asignación por Matrimonio: $106.904
Para hijos con discapacidad, los valores varían entre $89.043 y $398.364, según ingresos y región. Desde ANSES recuerdan que si un integrante del grupo familiar supera ingresos de $2.511.024, se pierde automáticamente el derecho a percibir asignaciones.
Con presupuestos ajustados, las familias apelan cada vez más al crédito. En octubre, las tarjetas superaron al débito y marcaron un cambio en los hábitos de pago.
En enero de 2026 vencen pagos clave de deuda externa. El Tesoro cuenta con parte de los fondos y analiza nuevas alternativas de financiamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El Gobierno se acerca al objetivo de afrontar los vencimientos del 9 de enero. Tras compras de divisas y una privatización clave, el faltante rondaría los USD 1.700 millones.
El organismo implementó un sistema automático que permite cobrar el total de la asignación sin presentar la Libreta, siempre que se cumplan los controles exigidos.
Luego de los cambios en las bandas cambiarias, los inversores ajustaron expectativas y proyectan una inflación mayor a la prevista para el próximo año.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
A partir del 1° de enero, el Banco Central (BCRA) modificará el sistema de bandas cambiarias: en lugar de crecer un 1 % mensual de forma preestablecida, el piso y el techo del dólar mayorista comenzarán a ajustarse de acuerdo con el último dato disponible de inflación publicado por el Indec.
El siniestro ocurrió en una ruta brasileña y provocó una escena de extrema gravedad. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
"Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien", sentenció el mandatario en declaraciones radiales, y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.
La Legislatura santafesina proyecta un año legislativo intenso, con iniciativas clave en materia política, económica y administrativa.
La Justicia investiga el homicidio del joven ocurrido en Santa Fe. Detuvieron a su pareja, Milagros Altamirano, y hay tres menores aprehendidos.
El histórico intérprete del tango tenía 74 años y no logró recuperarse tras una grave caída en su domicilio. Su muerte enluta a la música argentina.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.