ANSES paga hoy la Prestación por Desempleo

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de diciembre según la terminación del DNI. Hoy cobran beneficiarios con documentos finalizados en 6 y 7.

Economía29/12/2025
La ANSES continúa este lunes 29 de diciembre con el cronograma oficial de pagos correspondiente al último mes del año, que se organiza según el tipo de prestación y el número de documento de cada titular.

En esta jornada, el calendario contempla exclusivamente el pago de la Prestación por Desempleo. De acuerdo a lo informado por el organismo, pueden cobrar hoy las personas beneficiarias cuyos DNI terminan en 6 y 7.

El esquema de pagos se distribuye a lo largo de la última semana del mes para garantizar un orden administrativo y facilitar el acceso de los titulares a sus haberes, evitando demoras y aglomeraciones.

Prestación por Desempleo
Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por causas externas debidamente acreditadas. El monto y la duración varían según los aportes realizados y el tipo de vínculo laboral previo.

Jubilaciones y pensiones: montos de diciembre
Durante diciembre, las jubilaciones y pensiones registraron un aumento del 2,34%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Haber mínimo: $340.879,59
Haber máximo: $2.293.796,92
Además, este mes se abonó el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y la PUAM. Con estos adicionales, la jubilación mínima alcanzó los $581.319,38, mientras que la máxima llegó a $3.440.695,38.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $479.055,50, sumando todos los conceptos vigentes.

Asignaciones familiares en diciembre
La Asignación por Hijo y Prenatal tiene un valor general de $61.252 para grupos familiares con ingresos de hasta $948.361, y puede llegar a $132.075 en zonas diferenciadas.

En tanto, los montos especiales son:

Asignación por Nacimiento: $71.396
Asignación por Adopción: $426.877
Asignación por Matrimonio: $106.904
Para hijos con discapacidad, los valores varían entre $89.043 y $398.364, según ingresos y región. Desde ANSES recuerdan que si un integrante del grupo familiar supera ingresos de $2.511.024, se pierde automáticamente el derecho a percibir asignaciones.

