Ante un escenario de ingresos limitados y gastos en alza, los consumidores argentinos recurren cada vez más a las tarjetas de crédito para financiar el consumo diario. Así lo reflejan los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, que muestran un crecimiento sostenido del uso del llamado “dinero plástico”, especialmente durante las Fiestas de fin de año.

De acuerdo con el informe oficial sobre pagos, en octubre las operaciones con tarjetas de crédito superaron por primera vez a las realizadas con débito, un dato que confirma un cambio en el perfil de consumo. En ese mes, el uso de tarjetas de crédito aumentó un 7,4% en cantidad de operaciones y un 1,8% en términos reales de montos, con casi 189 millones de pagos que totalizaron alrededor de $10 billones.

Los canales más utilizados fueron los pagos presenciales mediante POS y códigos QR, que concentraron el 40% de las transacciones. En segundo lugar se ubicó el comercio electrónico, con el 37%, seguido por el débito automático, que representó el 14,2%. Dentro de este esquema, el QR interoperable explicó el 4,7% del total de pagos con crédito.

En cuanto a la modalidad de financiamiento, la gran mayoría de las operaciones se realizaron en un solo pago: el 90,7% en cantidad y el 73,8% en monto, lo que indica que, aunque se recurre más al crédito, el consumo sigue siendo mayormente de corto plazo.

En contraste, el uso de tarjetas de débito mostró una caída interanual del 13,3% en cantidad de operaciones. En octubre se registraron 177 millones de transacciones por un total de $4,7 billones, lo que evidencia una menor utilización del dinero disponible en cuentas bancarias.

Por otro lado, también creció el uso de tarjetas para pagos en moneda extranjera, principalmente vinculados a viajes y turismo. Según el Central, en octubre se realizaron más de 10.300 operaciones en dólares por un total de US$6,4 millones, casi en su totalidad a través de plataformas de comercio electrónico.

Desde la habilitación de pagos en dólares con tarjeta de débito, en febrero de 2025, ya se contabilizan más de 44.800 operaciones por un monto acumulado de US$31,4 millones, consolidando una tendencia que combina consumo financiado y mayor formalización de la economía.