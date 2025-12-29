El inicio de 2026 traerá el primer desafío económico de peso para la gestión de Javier Milei. El próximo 9 de enero, el Gobierno nacional deberá afrontar vencimientos de deuda externa por un total de US$4.225 millones, de los cuales aún resta definir el financiamiento de una parte significativa.

Según se informó, el Tesoro dispone actualmente de US$1.800 millones destinados a cumplir con estos compromisos. A ese monto se suman recursos provenientes de la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y la posible utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarían por las concesiones hidroeléctricas.

De todos modos, todavía quedan por cubrir alrededor de US$2.400 millones, lo que obliga al Ministerio de Economía a evaluar distintas alternativas. Entre las opciones en análisis aparece la posibilidad de acordar un REPO con bancos privados, además de nuevas colocaciones en el mercado de deuda local.

En este marco, el ministro Luis Caputo volvió a descartar la emisión de deuda bajo legislación extranjera. El funcionario remarcó su intención de reducir la dependencia de los mercados internacionales y fortalecer el financiamiento interno.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, señaló Caputo en declaraciones públicas, donde también destacó que un crecimiento sostenido requiere un mercado de capitales local más desarrollado.

Desde la Casa Rosada, el mensaje oficial apunta a transmitir tranquilidad. El presidente Milei se mostró confiado en que el Gobierno cumplirá con los pagos previstos y respaldó el rol del ministro de Economía en la estrategia financiera. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.