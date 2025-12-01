Avanza la construcción del nuevo monoambiente en La RAM

La RAM de María Teresa avanza con la construcción de un nuevo monoambiente, una obra que permitirá ampliar la capacidad del hogar y brindar mejores condiciones a quienes forman parte del espacio.

El proyecto, impulsado por el equipo de trabajo de la institución, continúa desarrollándose de manera sostenida. Cada etapa se concreta con la participación de trabajadores y colaboradores que aportan su experiencia para mejorar la infraestructura del lugar.

Según explicaron desde la organización, la ampliación tiene como objetivo generar un nuevo ambiente confortable, pensado para que futuros residentes puedan acceder a un espacio equipado, seguro y acorde a las necesidades del hogar.

Además, destacaron que la iniciativa forma parte de un plan de crecimiento que busca optimizar las instalaciones y acompañar el desarrollo de quienes viven allí. En este sentido, remarcaron el compromiso del equipo y la importancia del trabajo diario para llevar adelante la obra.

“Cada ladrillo representa un paso hacia adelante. No es solo una construcción: es la posibilidad de que alguien más tenga un hogar”, señalaron desde La RAM.

Las tareas continuarán durante las próximas semanas, con el propósito de finalizar la estructura y avanzar luego con los detalles interiores que permitirán habilitar el espacio.