Avanza la construcción del nuevo monoambiente en La RAM

Avanza la construcción de un reductor de velocidad en una zona clave de María Teresa
La obra se ejecuta en la intersección de Alvear y Urquiza, un punto de alta circulación. Se utilizan adoquines producidos localmente y mano de obra del pueblo.
La obra en María Teresa continúa a buen ritmo y suma un nuevo espacio que ampliará la capacidad habitacional del hogar. El equipo trabaja con dedicación para fortalecer este proyecto comunitario.Maria Teresa 01/12/2025LORENA ACOSTA
La RAM de María Teresa avanza con la construcción de un nuevo monoambiente, una obra que permitirá ampliar la capacidad del hogar y brindar mejores condiciones a quienes forman parte del espacio.
El proyecto, impulsado por el equipo de trabajo de la institución, continúa desarrollándose de manera sostenida. Cada etapa se concreta con la participación de trabajadores y colaboradores que aportan su experiencia para mejorar la infraestructura del lugar.
Según explicaron desde la organización, la ampliación tiene como objetivo generar un nuevo ambiente confortable, pensado para que futuros residentes puedan acceder a un espacio equipado, seguro y acorde a las necesidades del hogar.
Además, destacaron que la iniciativa forma parte de un plan de crecimiento que busca optimizar las instalaciones y acompañar el desarrollo de quienes viven allí. En este sentido, remarcaron el compromiso del equipo y la importancia del trabajo diario para llevar adelante la obra.
“Cada ladrillo representa un paso hacia adelante. No es solo una construcción: es la posibilidad de que alguien más tenga un hogar”, señalaron desde La RAM.
Las tareas continuarán durante las próximas semanas, con el propósito de finalizar la estructura y avanzar luego con los detalles interiores que permitirán habilitar el espacio.
La Escuela de Enfermería de María Teresa realizó anoche el acto de promoción de una nueva camada de estudiantes, en una ceremonia que destacó el rol central de la industria del cuidado en la localidad.
El Gobierno provincial otorgó fondos extraordinarios para ejecutar obras viales, hídricas y asistencia social tras las inundaciones que afectaron a la localidad. La Comuna deberá realizar y rendir cada trabajo.
La comunidad participó de una noche llena de arte, música, danza y reconocimientos, donde alumnos y profesores compartieron el trabajo realizado durante todo el año.
El presidente comunal detalló la “Fábrica de Oportunidades”, nuevas unidades productivas, convenios educativos, la escuela de manejo y el avance de trabajos para elevar el “umbral” frente a futuras lluvias, tras la inundación de este año.
La Comuna entregó diplomas a 21 vecinos y vecinas que completaron la capacitación teórico–práctica. El programa, parte de “María Teresa Participa”, ya supera las 190 inscripciones y suma nuevos grupos.
