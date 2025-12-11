Racing dio un paso clave en la final del torneo de fútbol femenino al superar 1-0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Presidente Perón. El encuentro, disputado este miércoles por la noche, dejó a la Academia con ventaja de cara a la revancha, que se disputará el próximo domingo desde las 20 en Córdoba.

El gol del triunfo llegó a los seis minutos del segundo tiempo. Tras una jugada que comenzó por la izquierda y terminó con un envío al centro del área, Rocío Bueno conectó de media vuelta para marcar el único tanto del partido. Su definición desató el festejo en el Cilindro y le permitió a Racing cerrar una actuación sólida ante un rival que había llegado como uno de los mejores del certamen.

El camino de la Academia hasta esta instancia incluyó un cuarto puesto en la Zona B. En la etapa eliminatoria dejó en el camino a Newell’s en octavos (1-0), a San Lorenzo en cuartos por el mismo resultado y a Boca en semifinales, con triunfos 2-0 en la ida y 1-0 en la vuelta.

Belgrano, por su parte, había sido líder de la Zona A, lo que le permitió comenzar su participación directamente en cuartos de final. Allí superó a Ferro en los penales tras un 0-0 en tiempo regular. Luego, en semifinales, venció 1-0 a River en Córdoba.

Con esta mínima diferencia, la serie queda abierta y la definición en Córdoba promete un cierre intenso para conocer al nuevo campeón del fútbol femenino argentino.