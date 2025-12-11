Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
El delantero argentino desmintió versiones sobre su salida de Galatasaray y criticó a medios turcos por difundir información falsa. También habló de su continuidad.Deportes11/12/2025GASTON PAROLA
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena en Turquía luego de publicar un mensaje contundente en sus redes sociales, donde desmintió rumores sobre una supuesta “no renovación” de su contrato con Galatasaray. El delantero argentino de 32 años apuntó contra algunos medios locales y aclaró cuál es su situación.
El conflicto se desató tras versiones publicadas por Fanatik y otros portales turcos, que aseguraban que el club ya le había comunicado que no continuaría después del 30 de junio de 2026, fecha en la que finaliza su vínculo. Según indicó Icardi, ningún dirigente se comunicó ni con él ni con su representante.
“Entiendo que mi nombre les vende y que algunos ‘periodistas’ quieran instalar que me informaron sobre mi no renovación... No me llamó nadie, ni a mí ni a mi representante”, escribió en Instagram bajo el título “Fake News”, mostrando su malestar.
El goleador también insinuó que estos rumores surgieron para desviar la atención de la derrota por 1-0 frente al Mónaco por la sexta fecha de la Champions League, en un momento deportivo complejo para el equipo, que se ubica 18° en la liguilla con 9 puntos.
Sobre su futuro, Icardi fue claro: “Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza alta, y en el hipotético caso de irme antes será solamente decisión mía”. Cerró el mensaje con una frase que encendió aún más el debate: “Disfruten que me van a extrañar”.
Desde su llegada a Turquía en 2022, el rosarino marcó 68 goles en 107 partidos y se transformó en una de las figuras del club, compartiendo protagonismo con el nigeriano Victor Osimhen. Sin embargo, las lesiones y la competencia interna lo llevaron a alternar titularidad y suplencia en la actual temporada.
