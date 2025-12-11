Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La derrota ante Manchester City profundizó la crisis del Merengue. La dirigencia mantiene al DT, aunque su permanencia queda sujeta a tres partidos clave.Deportes11/12/2025GASTON PAROLA
El 1-2 frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu volvió a exponer el delicado presente futbolístico del Real Madrid y aumentó la presión sobre Xabi Alonso. El entrenador quedó nuevamente en el centro del debate, aunque la dirigencia decidió sostenerlo, al menos hasta el parate de fin de año.
Según indicaron fuentes del club, puertas adentro valoraron que el equipo mostró una leve mejora respecto de presentaciones anteriores, pese a no haber podido plasmarlo en el resultado. Ese matiz fue suficiente para evitar una determinación inmediata y mantener el plan inicial: que Alonso continúe hasta enero.
Sin embargo, su continuidad quedó totalmente supeditada a los próximos compromisos. El Real Madrid afrontará tres encuentros considerados decisivos antes de la pausa navideña: Alavés, Talavera y Sevilla. Si el equipo logra una respuesta positiva, el técnico dirigirá el primer partido de 2026 ante Betis y luego viajará a disputar la Supercopa de España. En caso de nuevos tropiezos, la situación podría cambiar abruptamente.
La hoja de ruta estaba definida antes del duelo con el City, pero la falta de resultados y el clima interno aceleraron las dudas. Por ahora, Alonso sigue al mando, aunque con un margen mínimo y bajo una presión que va en aumento.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
El delantero argentino desmintió versiones sobre su salida de Galatasaray y criticó a medios turcos por difundir información falsa. También habló de su continuidad.
El defensor argentino se retiró temprano ante Bodo/Glimt por la Champions League tras sufrir una aparente molestia muscular en el muslo derecho.
El egipcio cuestionó al club y al entrenador Arne Slot tras perder protagonismo. Fue marginado de la Champions y su futuro es incierto.
La Liga Profesional realizó el sorteo de grupos en el Predio Lionel Messi. Boca integrará la Zona A y River la Zona B. También se definieron los cruces interzonales.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.