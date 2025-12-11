El 1-2 frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu volvió a exponer el delicado presente futbolístico del Real Madrid y aumentó la presión sobre Xabi Alonso. El entrenador quedó nuevamente en el centro del debate, aunque la dirigencia decidió sostenerlo, al menos hasta el parate de fin de año.

Según indicaron fuentes del club, puertas adentro valoraron que el equipo mostró una leve mejora respecto de presentaciones anteriores, pese a no haber podido plasmarlo en el resultado. Ese matiz fue suficiente para evitar una determinación inmediata y mantener el plan inicial: que Alonso continúe hasta enero.

Sin embargo, su continuidad quedó totalmente supeditada a los próximos compromisos. El Real Madrid afrontará tres encuentros considerados decisivos antes de la pausa navideña: Alavés, Talavera y Sevilla. Si el equipo logra una respuesta positiva, el técnico dirigirá el primer partido de 2026 ante Betis y luego viajará a disputar la Supercopa de España. En caso de nuevos tropiezos, la situación podría cambiar abruptamente.

La hoja de ruta estaba definida antes del duelo con el City, pero la falta de resultados y el clima interno aceleraron las dudas. Por ahora, Alonso sigue al mando, aunque con un margen mínimo y bajo una presión que va en aumento.