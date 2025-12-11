Inter Miami confirmó las primeras fechas de su gira de pretemporada por Sudamérica, que tendrá a Lionel Messi como principal atractivo. El equipo estadounidense visitará Medellín y Guayaquil en una serie de amistosos que marcarán el inicio del año previo al Mundial 2026.

El primer encuentro será el 31 de enero ante Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. Una semana más tarde, el 7 de febrero, el conjunto dirigido por Javier Mascherano se presentará frente a Barcelona de Guayaquil en el estadio Banco Pichincha. Además, la organización adelantó que la agenda incluirá partidos en Perú, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

“Recibir a Inter Miami y a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, expresó el presidente de la institución colombiana, Sebastián Arango.

Messi volverá así a un país donde ya tuvo experiencias destacadas, entre ellas el Sudamericano Sub 20 de 2005, torneo en el que fue una de las figuras con seis goles y que marcó uno de los primeros pasos de su carrera internacional.

Por su parte, Daniel Molina, gestor del acuerdo para el amistoso con Barcelona, señaló que esta podría ser “la última vez” que el público ecuatoriano vea a Messi jugar como campeón del mundo. Destacó también la influencia de Mascherano en la elección de Guayaquil, recordando el paso del entrenador por la emblemática Noche Amarilla en 2021.

Inter Miami buscará llegar afilado a una temporada cargada de competencia y expectativa, llevando su marca y a sus principales figuras a distintos puntos del continente.