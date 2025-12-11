Racing pegó primero y ganó la ida ante Belgrano
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.Deportes11/12/2025GASTON PAROLA
Inter Miami confirmó las primeras fechas de su gira de pretemporada por Sudamérica, que tendrá a Lionel Messi como principal atractivo. El equipo estadounidense visitará Medellín y Guayaquil en una serie de amistosos que marcarán el inicio del año previo al Mundial 2026.
El primer encuentro será el 31 de enero ante Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. Una semana más tarde, el 7 de febrero, el conjunto dirigido por Javier Mascherano se presentará frente a Barcelona de Guayaquil en el estadio Banco Pichincha. Además, la organización adelantó que la agenda incluirá partidos en Perú, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.
“Recibir a Inter Miami y a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, expresó el presidente de la institución colombiana, Sebastián Arango.
Messi volverá así a un país donde ya tuvo experiencias destacadas, entre ellas el Sudamericano Sub 20 de 2005, torneo en el que fue una de las figuras con seis goles y que marcó uno de los primeros pasos de su carrera internacional.
Por su parte, Daniel Molina, gestor del acuerdo para el amistoso con Barcelona, señaló que esta podría ser “la última vez” que el público ecuatoriano vea a Messi jugar como campeón del mundo. Destacó también la influencia de Mascherano en la elección de Guayaquil, recordando el paso del entrenador por la emblemática Noche Amarilla en 2021.
Inter Miami buscará llegar afilado a una temporada cargada de competencia y expectativa, llevando su marca y a sus principales figuras a distintos puntos del continente.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La derrota ante Manchester City profundizó la crisis del Merengue. La dirigencia mantiene al DT, aunque su permanencia queda sujeta a tres partidos clave.
El delantero argentino desmintió versiones sobre su salida de Galatasaray y criticó a medios turcos por difundir información falsa. También habló de su continuidad.
El defensor argentino se retiró temprano ante Bodo/Glimt por la Champions League tras sufrir una aparente molestia muscular en el muslo derecho.
El egipcio cuestionó al club y al entrenador Arne Slot tras perder protagonismo. Fue marginado de la Champions y su futuro es incierto.
La Liga Profesional realizó el sorteo de grupos en el Predio Lionel Messi. Boca integrará la Zona A y River la Zona B. También se definieron los cruces interzonales.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.