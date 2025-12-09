Messi Cup 2025: qué es, quiénes juegan y dónde ver el torneo
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.Deportes09/12/2025GASTON PAROLA
La Liga Argentina ya tiene a sus finalistas para la definición del Torneo Clausura 2025. Racing venció 1-0 a Boca en La Bombonera con un tanto de Adrián Martínez en la primera semifinal, mientras que Estudiantes se impuso por la mínima ante Gimnasia en el Bosque y consiguió su pasaje a la final.
El encuentro decisivo se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Será un cruce entre dos equipos que mostraron solidez a lo largo de todo el certamen y que llegan con la confianza alta luego de haber eliminado a rivales de peso.
En la otra semifinal, Estudiantes dio el golpe en el clásico platense al derrotar 1-0 a Gimnasia, cortándole una racha de cinco victorias consecutivas. El gol de Tiago Palacios, aprovechando un desborde de Edwuin Cetre por izquierda, marcó la diferencia en un partido de trámite parejo y momentos de dominio alternado.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró firmeza defensiva y sostuvo la ventaja con una destacada actuación del arquero Fernando Muslera. Gimnasia intentó reaccionar con varios cambios en el segundo tiempo, pero no logró generar ocasiones claras para igualar el marcador.
Racing, por su parte, viene de una serie en la que supo imponerse en condición de visitante ante Boca, lo que le permitió meterse nuevamente en la pelea por un título nacional.
Con ambos equipos en buen nivel y con estilos bien definidos, la final del Clausura promete ser uno de los encuentros más atractivos del cierre de temporada.
