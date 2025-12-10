Entradas para la final Racing–Estudiantes: fechas y precios
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
El Torneo Clausura dejó una tendencia llamativa: en 14 partidos eliminatorios, nueve victorias fueron de equipos visitantes, algo poco habitual en el fútbol argentino.Deportes10/12/2025GASTON PAROLA
La fase eliminatoria del Torneo Clausura 2025 ofreció un dato que desafía la tradición del fútbol argentino: la localía dejó de ser determinante. De los 14 cruces disputados —sin contar la final en cancha neutral— nueve quedaron en manos de conjuntos visitantes y solo cinco favorecieron a los equipos que jugaron en casa.
En semifinales, la tendencia se acentuó. Racing venció 1-0 a Boca en La Bombonera y Estudiantes se impuso por el mismo resultado frente a Gimnasia en El Bosque. Ambos triunfos fuera de casa clasificaron a la Academia y al Pincha a la final que se jugará el próximo sábado, a las 21, en el estadio Único Madre de Ciudades.
En cuartos de final, el reparto fue más parejo. Boca derrotó 1-0 a Argentinos en su cancha y Racing avanzó por penales ante Tigre en Avellaneda. Por su parte, Gimnasia superó 2-0 a Barracas Central como visitante y Estudiantes eliminó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Los octavos marcaron el quiebre más firme de la tendencia: cinco de los siete encuentros se resolvieron fuera de casa. Allí festejaron Estudiantes, Central Córdoba, Gimnasia, Barracas Central, Tigre y Argentinos Juniors. Solo Boca (2-0 a Talleres) y Racing (3-2 a River) hicieron valer la localía.
Con una final programada en terreno neutral, el Clausura 2025 deja un patrón claro: la ventaja histórica de jugar en casa perdió peso en esta edición, dando lugar a un escenario competitivo donde los visitantes hicieron la diferencia.
New York y Orlando superaron a Raptors y Heat en los cuartos de final y aseguraron su lugar en la definición de la NBA Cup, que se disputará en Las Vegas. Brunson y Bane fueron las figuras.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.
Las federaciones de ambos países se negaron a participar del encuentro programado en Seattle durante el fin de semana del Orgullo, desatando un conflicto que involucra política, cultura y calendario mundialista.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El gremio bancario denunció seis despidos en el Nuevo Banco de Santa Fe y reclamó que la Provincia intervenga para hacer cumplir el convenio que garantiza la estabilidad laboral.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
El club publicó un video con imágenes del camino a la Copa Libertadores 2018 y los momentos más emblemáticos de la final disputada en el Santiago Bernabéu.
La presidenta de Palmeiras defendió el uso del césped sintético y cuestionó la propuesta de Flamengo para prohibirlo en el Brasileirao. “Cuando tengan su estadio, podrán elegir”, afirmó.
Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.