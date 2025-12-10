La fase eliminatoria del Torneo Clausura 2025 ofreció un dato que desafía la tradición del fútbol argentino: la localía dejó de ser determinante. De los 14 cruces disputados —sin contar la final en cancha neutral— nueve quedaron en manos de conjuntos visitantes y solo cinco favorecieron a los equipos que jugaron en casa.

En semifinales, la tendencia se acentuó. Racing venció 1-0 a Boca en La Bombonera y Estudiantes se impuso por el mismo resultado frente a Gimnasia en El Bosque. Ambos triunfos fuera de casa clasificaron a la Academia y al Pincha a la final que se jugará el próximo sábado, a las 21, en el estadio Único Madre de Ciudades.

En cuartos de final, el reparto fue más parejo. Boca derrotó 1-0 a Argentinos en su cancha y Racing avanzó por penales ante Tigre en Avellaneda. Por su parte, Gimnasia superó 2-0 a Barracas Central como visitante y Estudiantes eliminó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Los octavos marcaron el quiebre más firme de la tendencia: cinco de los siete encuentros se resolvieron fuera de casa. Allí festejaron Estudiantes, Central Córdoba, Gimnasia, Barracas Central, Tigre y Argentinos Juniors. Solo Boca (2-0 a Talleres) y Racing (3-2 a River) hicieron valer la localía.

Con una final programada en terreno neutral, el Clausura 2025 deja un patrón claro: la ventaja histórica de jugar en casa perdió peso en esta edición, dando lugar a un escenario competitivo donde los visitantes hicieron la diferencia.