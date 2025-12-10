Entradas para la final Racing–Estudiantes: fechas y precios
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
Las federaciones de ambos países se negaron a participar del encuentro programado en Seattle durante el fin de semana del Orgullo, desatando un conflicto que involucra política, cultura y calendario mundialista.Deportes10/12/2025GASTON PAROLA
El sorteo del Mundial 2026 generó un conflicto inesperado. Irán y Egipto quedaron asignados al encuentro designado como “Partido del Orgullo LGBTQ+”, programado para el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, una fecha que coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo en la ciudad. La denominación había sido definida por el comité organizador local antes de conocerse los rivales.
Sin embargo, apenas se confirmó el fixture, ambas federaciones rechazaron públicamente participar de un evento asociado al movimiento LGBTQ+, ya que en sus países las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas por la ley.
“Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Abordaremos este asunto”, expresó Mahdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en la televisión estatal.
Pese a la presión diplomática, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que actúa de manera independiente a la FIFA, ratificó la celebración prevista. La alcaldesa Katie Wilson también sostuvo la postura local y afirmó que Seattle “da la bienvenida a todos”, destacando que la ciudad asociará algunos partidos del Mundial con fechas simbólicas como Juneteenth y el Orgullo.
Mientras tanto, la FIFA todavía no emitió un comunicado oficial sobre el conflicto. El antecedente más cercano se dio en Qatar 2022, cuando el organismo impidió el uso del brazalete “OneLove” bajo amenaza de sanción deportiva, lo que generó fuertes críticas de varias federaciones europeas.
Irán y Egipto comparten el Grupo G junto a Bélgica y Nueva Zelanda. Más allá del plano deportivo, la atención está puesta en cómo resolverá la FIFA un escenario que combina tensiones diplomáticas, derechos humanos y un calendario ya programado. El duelo del 26 de junio asoma como uno de los más controvertidos de la próxima Copa del Mundo.
