Villa Cañás encendió el arbolito y celebró el Pesebre Viviente

Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.

Villa Cañás09/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
598438267_18374097370152950_4099327308975686401_n

Villa Cañás comenzó a vivir el espíritu navideño con el tradicional encendido del arbolito ubicado en el escudo de avenidas 51 y 50 y la representación del Pesebre Viviente. El encuentro reunió a familias y vecinos en una noche cargada de emoción y participación comunitaria.
574364438_18374097514152950_3400418988333046479_n590772863_18374097541152950_1804682515184023612_n

La ceremonia, denominada “Encendamos la Navidad”, inició en el mástil de la Plaza 9 de Julio, donde alumnos de 1°, 2° y 3° grado de la Escuela San José llevaron adelante una cuidada representación del nacimiento de Jesús. Acompañados por el profesor Fernando Guazzaroni, los niños interpretaron el villancico “Ay, para Navidad”, en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.
591170510_18374097484152950_5114970875058481704_n597903452_18374097493152950_162671879774418492_n

Posteriormente, la comunidad protagonizó una procesión hasta el escudo, donde los estudiantes que participaron del Pesebre continuaron cantando. Allí, ante la presencia de cientos de cañaseños, se encendieron las luces del árbol armado por la Municipalidad, que iluminó la noche y marcó el inicio simbólico de un tiempo de unión y esperanza.
597908812_18374097502152950_8300696704976283827_n598355239_18374097379152950_6577318254233303931_n

La velada también contó con la participación musical de Vanesa Molina y Juan Pablo Móvile, quienes interpretaron “La peregrinación” y “Los Reyes Magos”, sumando un clima festivo y tradicional a la celebración.
598547773_18374097397152950_2566263447591574968_n598567361_18374097523152950_6228760633901322584_n

Desde el Municipio expresaron su agradecimiento “a todas las personas que se sumaron a este tradicional evento, a los alumnos, docentes y directivos del Colegio San José y al Padre Emanuel. Felicitaciones por mantener viva la tradición y el espíritu navideño en nuestra comunidad”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias