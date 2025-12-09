Detienen a un joven que quiso entrar a la final pese a una restricción
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.
Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.Villa Cañás09/12/2025SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás comenzó a vivir el espíritu navideño con el tradicional encendido del arbolito ubicado en el escudo de avenidas 51 y 50 y la representación del Pesebre Viviente. El encuentro reunió a familias y vecinos en una noche cargada de emoción y participación comunitaria.
La ceremonia, denominada “Encendamos la Navidad”, inició en el mástil de la Plaza 9 de Julio, donde alumnos de 1°, 2° y 3° grado de la Escuela San José llevaron adelante una cuidada representación del nacimiento de Jesús. Acompañados por el profesor Fernando Guazzaroni, los niños interpretaron el villancico “Ay, para Navidad”, en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.
Posteriormente, la comunidad protagonizó una procesión hasta el escudo, donde los estudiantes que participaron del Pesebre continuaron cantando. Allí, ante la presencia de cientos de cañaseños, se encendieron las luces del árbol armado por la Municipalidad, que iluminó la noche y marcó el inicio simbólico de un tiempo de unión y esperanza.
La velada también contó con la participación musical de Vanesa Molina y Juan Pablo Móvile, quienes interpretaron “La peregrinación” y “Los Reyes Magos”, sumando un clima festivo y tradicional a la celebración.
Desde el Municipio expresaron su agradecimiento “a todas las personas que se sumaron a este tradicional evento, a los alumnos, docentes y directivos del Colegio San José y al Padre Emanuel. Felicitaciones por mantener viva la tradición y el espíritu navideño en nuestra comunidad”.
