El Torneo Clausura ofrece este lunes uno de los partidos más esperados del calendario: Gimnasia y Estudiantes se enfrentan desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la semifinal del certamen. El clásico platense vuelve a tener un capítulo decisivo, con el Bosque como escenario y el arbitraje de Facundo Tello.

Gimnasia, dirigido por Fernando Zaniratto, llega en su mejor momento del torneo. Terminó séptimo en la Zona B con 22 puntos, pero reaccionó a tiempo en la fase eliminatoria: primero dejó en el camino a Unión en Santa Fe y luego superó 2-0 a Barracas Central. Además, el Lobo encadena cinco triunfos consecutivos, una racha que inició con el resonante 1-0 en el Monumental ante River.

Del otro lado aparece Estudiantes, que se clasificó octavo en la Zona A con 21 puntos y también creció durante los playoffs. El equipo de Eduardo Domínguez viene de vencer a Rosario Central en Arroyito en el recordado encuentro del “pasillogate”, y posteriormente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Ahora volverá a ser visitante, pero en el clásico que más lo moviliza.

Los últimos cruces entre ambos reflejan un historial reciente equilibrado, con dominancia alternada pero siempre en partidos cerrados. El antecedente más inmediato fue en octubre, cuando Estudiantes se impuso 2-0 como local. En el Apertura, en abril, habían igualado 1-1 en el Bosque.

Horario y TV

El encuentro comenzará a las 17:00 del lunes 8 de diciembre y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports. Como es habitual, también habrá cobertura minuto a minuto en los principales portales deportivos.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Christian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi o Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

El ganador avanzará a la gran final del Torneo Clausura, en un clásico que no solo define un pase decisivo sino que agrega un nuevo capítulo a una rivalidad histórica.