Boca y Racing definen al finalista del Clausura en La Bombonera
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.Deportes08/12/2025GASTON PAROLA
El Torneo Clausura ofrece este lunes uno de los partidos más esperados del calendario: Gimnasia y Estudiantes se enfrentan desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la semifinal del certamen. El clásico platense vuelve a tener un capítulo decisivo, con el Bosque como escenario y el arbitraje de Facundo Tello.
Gimnasia, dirigido por Fernando Zaniratto, llega en su mejor momento del torneo. Terminó séptimo en la Zona B con 22 puntos, pero reaccionó a tiempo en la fase eliminatoria: primero dejó en el camino a Unión en Santa Fe y luego superó 2-0 a Barracas Central. Además, el Lobo encadena cinco triunfos consecutivos, una racha que inició con el resonante 1-0 en el Monumental ante River.
Del otro lado aparece Estudiantes, que se clasificó octavo en la Zona A con 21 puntos y también creció durante los playoffs. El equipo de Eduardo Domínguez viene de vencer a Rosario Central en Arroyito en el recordado encuentro del “pasillogate”, y posteriormente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Ahora volverá a ser visitante, pero en el clásico que más lo moviliza.
Los últimos cruces entre ambos reflejan un historial reciente equilibrado, con dominancia alternada pero siempre en partidos cerrados. El antecedente más inmediato fue en octubre, cuando Estudiantes se impuso 2-0 como local. En el Apertura, en abril, habían igualado 1-1 en el Bosque.
Horario y TV
El encuentro comenzará a las 17:00 del lunes 8 de diciembre y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports. Como es habitual, también habrá cobertura minuto a minuto en los principales portales deportivos.
Probables formaciones
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Christian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi o Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
El ganador avanzará a la gran final del Torneo Clausura, en un clásico que no solo define un pase decisivo sino que agrega un nuevo capítulo a una rivalidad histórica.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
La Selección Campeona del Mundo integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, tras el sorteo realizado en Washington D.C.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
Agustín Canapino parte con una amplia ventaja hacia el Gran Premio Coronación, donde Mangoni, Rossi y Landa buscarán forzar el milagro para quedarse con la Copa de Oro.
El club santiagueño trabaja para retener a la base del plantel que hizo historia, mientras analiza proyectos para elegir al nuevo entrenador.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
Anabella Hers Cabral, ex diputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura, mantiene desde hace seis meses un vínculo afectivo con el ex presidente.
La última gran noche de UFC en 2025 tendrá como combate estelar la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili frente a Petr Yan en Las Vegas.
El anfibio fue identificado en las montañas de Guangdong y presenta particularidades físicas y reproductivas que no se habían registrado en otros sapos cornudos de la región.
El Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Además, el Presidente analiza viajar a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz.
El británico terminó tercero en Abu Dabi y alcanzó su primer título en la Fórmula 1. La temporada cerró con guiños argentinos y el inconfundible “Que de la mano, de Colapinto…”.
El Xeneize y la Academia juegan esta tarde una semifinal cargada de historia y tensión. Con bajas y regresos, ambos buscan meterse en la definición del torneo.
El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y Cultura