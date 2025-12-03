La Fórmula 1 terminó de ordenar su mapa de pilotos para la temporada 2026 luego de que Red Bull confirmara su alineación. La escudería austríaca anunció que Isack Hadjar acompañará a Max Verstappen, mientras que Arvid Lindblad —proyecto formado en su academia— pasará a Racing Bulls para competir junto a Liam Lawson.

La noticia llegó después de que Alpine garantizara la continuidad de Franco Colapinto, quien volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. En este marco, otro punto destacado fue la salida de Yuki Tsunoda del rol titular tras siete temporadas. El japonés seguirá ligado al proyecto como piloto de pruebas y reserva.

El resto del paddock ya había ratificado sus duplas para un campeonato que presentará un nuevo reglamento técnico, capaz de reordenar fuerzas. McLaren apostará nuevamente por Lando Norris y Oscar Piastri, protagonistas directos de la lucha por el título de 2025.

Ferrari, por su parte, confía en que su nuevo auto permita un salto competitivo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton continuarán como sus pilotos, tras una temporada con podios frecuentes y una victoria del británico en la Sprint de China.

Mercedes repetirá la combinación George Russell–Kimi Antonelli, mientras que Aston Martin mantendrá su estructura con Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas seguirá con Ollie Bearman y Esteban Ocon, y Williams hará lo propio con Alexander Albon y Carlos Sainz, uno de los pilotos destacados del cierre de año.

Dos equipos transitarán procesos particulares. Sauber dará paso a Audi con la continuidad de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. En tanto, Cadillac —que se sumará como undécima escudería— apostará por la experiencia de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, ambos con victorias en la categoría.

A continuación, la grilla completa confirmada: