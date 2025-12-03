El conflicto legal que enfrenta a Michael Jordan con NASCAR atraviesa una semana clave, con el inicio del juicio con jurado en Carolina del Norte. La demanda antimonopolio presentada por 23XI Racing —equipo que el exbasquetbolista integra como socio— y Front Row Motorsports abrió una grieta profunda dentro del automovilismo estadounidense, al revelar internas, números sensibles y acusaciones cruzadas.

La tensión creció en la previa cuando Denny Hamlin, socio de Jordan y múltiple ganador del Daytona 500, anticipó una postura firme. “El lunes por la mañana se terminan las mentiras. Es tiempo de la verdad. Es tiempo de cambios”, expresó en redes, dejando en claro que no habrá concesiones durante el proceso.

Desde NASCAR sostuvieron que hicieron intentos de negociación hasta último momento para evitar llegar a tribunales. La organización defendió sus prácticas comerciales y rechazó cualquier conducta monopólica.

El conflicto se originó tras la negativa de 23XI y Front Row a renovar los acuerdos de charter propuestos por la categoría. Los equipos reclaman mayor estabilidad, un reparto más equilibrado de ingresos y participación en las decisiones. Al no lograr avances, iniciaron una demanda por prácticas anticompetitivas y solicitaron un resarcimiento económico por pérdidas y gastos legales.

Durante la etapa de descubrimiento salieron a la luz mensajes internos que comprometieron a ambas partes. Ejecutivos de NASCAR utilizaron descripciones despectivas para históricos referentes, mientras que miembros de 23XI insinuaron que los cambios solo llegarán con un recambio en el liderazgo. También se conocieron críticas a otras categorías y comentarios sobre la hinchada.

En el juicio podrían declarar figuras de peso como Rick Hendrick y Roger Penske, aunque ambos pidieron evitar ser citados. NASCAR también solicitó restricciones para la presencia de Curtis Polk y Hamlin antes de sus testimonios. Jordan, en cambio, obtuvo permiso para asistir a toda la audiencia y se convirtió en uno de los rostros visibles del reclamo.

El abanico de posibles resoluciones es amplio. Puede haber un acuerdo de última hora o un fallo que obligue a modificar la estructura comercial de NASCAR, incluso con la posibilidad de revisar o eliminar el sistema de charter. Si la organización prevalece, 23XI y Front Row analizan no continuar más allá de 2026, mientras que sus cupos podrían pasar a manos de nuevos inversores.