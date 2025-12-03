Alpine dio un paso clave hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 al anunciar que el próximo 23 de enero presentará el A526, el nuevo auto que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly. La presentación se realizará en Barcelona a las 12.30 (17.30 en Argentina), en un evento que reunirá a pilotos, directivos y socios del equipo.

El nuevo monoplaza saldrá a pista por primera vez entre el 26 y el 30 de enero, durante una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Luego, el cronograma oficial continuará con dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La temporada abrirá en Australia el 8 de marzo.

Este lanzamiento llega en medio de un clima de optimismo dentro de Alpine. Según declaraciones recientes del exdirector Marcin Budkowski, Mercedes sería el único fabricante que llega sin demoras al desarrollo del motor 2026, un dato relevante ya que la escudería francesa dejará atrás la unidad Renault para incorporar el propulsor alemán, además de su caja de cambios y suspensión. Desde el equipo destacan que estos cambios podrían marcar una mejora sustancial respecto al A525, un auto señalado por sus deficiencias aerodinámicas y mecánicas durante 2025.

Mientras tanto, otros fabricantes enfrentarían distintas dificultades para llegar a tiempo: Honda —que trabajará con Aston Martin—, Audi, Ferrari y Red Bull Powertrains habrían tenido contratiempos en sus desarrollos. Aunque Aston Martin negó cualquier retraso, las versiones han alimentado la expectativa en Alpine sobre el potencial del nuevo conjunto técnico.

Colapinto llega a su segundo año en la Fórmula 1 con un panorama más alentador. La nueva normativa traerá autos y neumáticos más pequeños y unidades de potencia divididas en partes iguales entre combustión y energía eléctrica. Con ese escenario, las primeras conclusiones recién podrán sacarse tras los test de Barcelona y Bahréin.