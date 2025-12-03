Partidos de hoy: qué ver este miércoles 3 de diciembre
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.Deportes03/12/2025GASTON PAROLA
Alpine dio un paso clave hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 al anunciar que el próximo 23 de enero presentará el A526, el nuevo auto que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly. La presentación se realizará en Barcelona a las 12.30 (17.30 en Argentina), en un evento que reunirá a pilotos, directivos y socios del equipo.
El nuevo monoplaza saldrá a pista por primera vez entre el 26 y el 30 de enero, durante una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Luego, el cronograma oficial continuará con dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La temporada abrirá en Australia el 8 de marzo.
Este lanzamiento llega en medio de un clima de optimismo dentro de Alpine. Según declaraciones recientes del exdirector Marcin Budkowski, Mercedes sería el único fabricante que llega sin demoras al desarrollo del motor 2026, un dato relevante ya que la escudería francesa dejará atrás la unidad Renault para incorporar el propulsor alemán, además de su caja de cambios y suspensión. Desde el equipo destacan que estos cambios podrían marcar una mejora sustancial respecto al A525, un auto señalado por sus deficiencias aerodinámicas y mecánicas durante 2025.
Mientras tanto, otros fabricantes enfrentarían distintas dificultades para llegar a tiempo: Honda —que trabajará con Aston Martin—, Audi, Ferrari y Red Bull Powertrains habrían tenido contratiempos en sus desarrollos. Aunque Aston Martin negó cualquier retraso, las versiones han alimentado la expectativa en Alpine sobre el potencial del nuevo conjunto técnico.
Colapinto llega a su segundo año en la Fórmula 1 con un panorama más alentador. La nueva normativa traerá autos y neumáticos más pequeños y unidades de potencia divididas en partes iguales entre combustión y energía eléctrica. Con ese escenario, las primeras conclusiones recién podrán sacarse tras los test de Barcelona y Bahréin.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La campeona estadounidense explicó que su reciente inscripción en el sistema antidopaje no significa un retorno al circuito y pidió frenar las especulaciones.
Red Bull cerró las últimas confirmaciones y todas las escuderías ya definieron sus duplas para 2026, en un año marcado por el ingreso de nuevos equipos y cambios reglamentarios.
La disputa por los acuerdos comerciales avanzó a juicio con jurado en Carolina del Norte y dejó al descubierto tensiones internas que podrían redefinir el futuro de la categoría.
El plantel volvió a suspender los entrenamientos por segundo día consecutivo ante el incumplimiento en el pago de premios. La crisis económica y política del club suma nuevos capítulos.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.