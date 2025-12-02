Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y cómo serán los bombos

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., donde las 48 selecciones conocerán su ubicación en los 12 grupos que integrarán la fase inicial de la competencia.

La ceremonia comenzará a las 12:00 (hora local), equivalente a 14:00 en Argentina, Uruguay y Chile, y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la FIFA.

En esta edición, por primera vez, el torneo reunirá a 48 equipos. De ellos, 42 ya están clasificados, mientras que los seis restantes se definirán en los repechajes que se disputarán en marzo de 2026: dos intercontinentales en México y cuatro europeos, también previstos para el mismo mes.

Cómo será el sorteo

Los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— integrarán el Bombo 1, junto a las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Cada anfitrión será identificado con un color especial y quedará asignado automáticamente al primer lugar de su grupo: México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1). Las otras nueve selecciones ocuparán el puesto 1 del grupo que se les asigne.

El Bombo 2 estará integrado por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el Bombo 3 aparecen selecciones como Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar o Arabia Saudita.

Finalmente, el Bombo 4 reunirá a los clasificados restantes, entre ellos Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los seis ganadores de los repechajes.

La FIFA confirmó que no podrán coincidir equipos de la misma confederación, con excepción de Europa, que cuenta con 16 selecciones. Por ello, cuatro grupos tendrán dos europeos y los otros ocho tendrán uno.

El camino de los anfitriones

Estados Unidos debutará el 12 de junio en Inglewood ante un seleccionado del Bombo 3.

México abrirá el Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a un rival del Bombo 3.

Canadá iniciará su camino el 12 de junio, en Toronto, ante una selección del Bombo 4.

Un formato extendido

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 12 grupos de cuatro equipos. Avanzarán a la siguiente fase los primeros, segundos y los ocho mejores terceros, completando así un cuadro de 32 seleccionados para los cruces de eliminación directa.

La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en New Jersey.