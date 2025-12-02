Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar

Racing suma bajas claves para visitar a Boca
La Academia llegará diezmada a la semifinal del Clausura: dos expulsados y un delantero en duda por lesión complican el armado de Gustavo Costas.
Este miércoles se realizará el sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027, donde por primera vez Los Pumas serán cabeza de serie. Conocé el formato, los bombos y cómo seguir la transmisión.Deportes02/12/2025GASTON PAROLA
El sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027 se llevará a cabo este miércoles desde las 6 (hora argentina), en un evento que marcará un hecho histórico para el seleccionado nacional: por primera vez, Los Pumas serán cabeza de serie en una Copa del Mundo.
Esta edición presentará un formato renovado. El torneo contará con 24 selecciones, un incremento que busca ampliar la competencia y promover el crecimiento global del rugby. Por primera vez, el sorteo se realizará con todos los equipos ya clasificados.
Los combinados serán distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, a partir de cuatro bombos definidos según el ranking mundial y con limitaciones geográficas. Australia, como país organizador, integrará automáticamente el Grupo A.
Cada equipo disputará tres partidos en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, instancia que será la novedad del nuevo formato. A partir de allí, se jugarán los cuartos de final, semifinales y la final por la Copa Webb Ellis, prevista para el 13 de noviembre de 2027 en Sídney.
Bombos del sorteo
Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina
Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón
Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga
Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá
El evento podrá seguirse en vivo a través de la señal oficial de World Rugby y plataformas digitales habilitadas internacionalmente.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
El líder del campeonato enfrenta hoy al equipo del Cholo Simeone en el Camp Nou. Si el Colchonero gana, alcanzará a los blaugranas en la tabla.
La IFAB analizará en marzo de 2026 la “Ley Wenger”, una propuesta que solo sanciona la posición adelantada cuando el atacante tiene todo su cuerpo por delante del penúltimo defensor. El cambio podría aplicarse en el próximo Mundial.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El arquero fue clave en la tanda ante Tigre y la Academia avanzó tras el 4-2 desde los doce pasos. Ahora enfrentará a Boca en la Bombonera.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.