Sorteo del Mundial 2027: cómo será y qué esperar

El sorteo del Mundial de Rugby de Australia 2027 se llevará a cabo este miércoles desde las 6 (hora argentina), en un evento que marcará un hecho histórico para el seleccionado nacional: por primera vez, Los Pumas serán cabeza de serie en una Copa del Mundo.

Esta edición presentará un formato renovado. El torneo contará con 24 selecciones, un incremento que busca ampliar la competencia y promover el crecimiento global del rugby. Por primera vez, el sorteo se realizará con todos los equipos ya clasificados.

Los combinados serán distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, a partir de cuatro bombos definidos según el ranking mundial y con limitaciones geográficas. Australia, como país organizador, integrará automáticamente el Grupo A.

Cada equipo disputará tres partidos en la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, instancia que será la novedad del nuevo formato. A partir de allí, se jugarán los cuartos de final, semifinales y la final por la Copa Webb Ellis, prevista para el 13 de noviembre de 2027 en Sídney.

Bombos del sorteo

Bombo 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina

Bombo 2: Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá

El evento podrá seguirse en vivo a través de la señal oficial de World Rugby y plataformas digitales habilitadas internacionalmente.