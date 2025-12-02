La FIFA vuelve a estudiar una nueva ley del offside que podría transformar el fútbol

La histórica Regla 11 del fútbol podría experimentar una de sus modificaciones más profundas. La International Football Association Board (IFAB) volvió a incluir en su agenda la propuesta impulsada por Arséne Wenger, ex entrenador del Arsenal y actual director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, para redefinir el concepto de offside. La iniciativa será votada el 1° de marzo de 2026 y, de aprobarse, podría implementarse por primera vez en la Copa del Mundo.

La propuesta plantea que un jugador sólo estará adelantado si todo su cuerpo habilitado para jugar el balón se encuentra por delante del penúltimo defensor. De esta manera, si una parte del cuerpo —como el pie, el hombro o la cabeza— permanece en línea o por detrás, la jugada será válida.

El cambio contrasta con la norma actual, que considera adelantado a un futbolista cuando cualquier parte de su cabeza, tronco o pierna está más cerca del arco rival que el penúltimo defensor. Bajo esta lógica, el VAR y el sistema semiautomático anulan goles por diferencias milimétricas, imperceptibles al ojo humano.

Wenger, impulsor de la propuesta, sostuvo que “el fútbol debe ser un juego de movimiento, no de geometría”, y remarcó que favorecer las intenciones ofensivas mejoraría el espectáculo. En los distintos torneos juveniles donde fue probada —en Suecia, Italia y Países Bajos— se registró un aumento superior al 10% en los goles y una reducción notable en los tiempos de revisión del VAR.

A nivel institucional, Gianni Infantino confirmó que la FIFA estudia seriamente la modificación y destacó la necesidad de promover un fútbol “cada día más ofensivo”.

La votación será clave para determinar el futuro de la regla. Se requiere una mayoría de seis votos entre FIFA, UEFA y las asociaciones británicas, con peso decisivo en la definición. En caso de ser aprobada, la nueva regla no se aplicará en competiciones en curso, pero sí podría debutar en el próximo Mundial.

La historia de los cambios en la Regla 11 muestra precedentes relevantes: en 1990 se permitió al jugador estar en la misma línea del defensor y en 2003 se incorporó el concepto de offside pasivo. La “Ley Wenger”, sin embargo, apunta a una transformación más profunda en búsqueda de un fútbol menos rígido, más dinámico y con menor dependencia del tecnicismo extremo.

Su impacto sería inmediato: goles anulados en Catar 2022, como los de Lionel Messi y Lautaro Martínez ante Arabia Saudita, habrían sido convalidados bajo esta interpretación. El debate está abierto y el fútbol aguarda por una decisión que podría modificar la esencia del juego.