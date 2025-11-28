Fluminense goleó 6-0 a San Pablo y aseguró su lugar en la Libertadores

Fluminense protagonizó una noche memorable en el Maracaná al vencer 6-0 a San Pablo por la fecha 36 del Brasileirao. El equipo dirigido por Luis Zubeldía firmó una de sus actuaciones más contundentes de la temporada y, con este triunfo, aseguró su clasificación a la CONMEBOL Libertadores 2026.

El encuentro se definió temprano. A los 9 minutos, Agustín Canobbio abrió el marcador desde el punto penal y marcó el rumbo del partido. A partir de allí, el Flu impuso una presión alta constante, ataques directos y un mediocampo que se adueñó de cada rebote. Martinelli amplió la ventaja con un remate preciso al ángulo y Nonato selló el 3-0 antes del descanso, dejando en evidencia la superioridad local.

En el segundo tiempo, Hernán Crespo realizó tres modificaciones para intentar cambiar la dinámica, pero su equipo no logró revertir la tendencia. San Pablo se mostró desordenado, sin solidez defensiva y con escasa presencia ofensiva. Cada recuperación del Flu derivó en transiciones rápidas que lastimaron a la visita.

John Kennedy anotó el cuarto gol tras una contra perfecta, Canobbio volvió a convertir para el 5-0 y Kevin Serna cerró la goleada en los minutos finales. Más allá del resultado, el duelo entre entrenadores argentinos quedó marcado por la claridad táctica de Zubeldía, que impuso intensidad, bloques cortos y un plan de juego preciso.

Con este 6-0, Fluminense no solo suma tres puntos determinantes, sino que ratifica su crecimiento futbolístico y confirma a Zubeldía como uno de los directores técnicos más destacados del momento en Brasil.