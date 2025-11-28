Fluminense goleó 6-0 a San Pablo y aseguró su lugar en la Libertadores

Toronto Raptors estira su racha y sorprende a toda la NBA
El equipo canadiense logró su novena victoria consecutiva con un tiro ganador de Brandon Ingram y sostiene un inicio de temporada que rompe pronósticos.
El equipo de Luis Zubeldía aplastó a San Pablo en el Maracaná y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con una actuación dominante ante el conjunto de Hernán Crespo.Deportes28/11/2025GASTON PAROLA
Fluminense protagonizó una noche memorable en el Maracaná al vencer 6-0 a San Pablo por la fecha 36 del Brasileirao. El equipo dirigido por Luis Zubeldía firmó una de sus actuaciones más contundentes de la temporada y, con este triunfo, aseguró su clasificación a la CONMEBOL Libertadores 2026.
El encuentro se definió temprano. A los 9 minutos, Agustín Canobbio abrió el marcador desde el punto penal y marcó el rumbo del partido. A partir de allí, el Flu impuso una presión alta constante, ataques directos y un mediocampo que se adueñó de cada rebote. Martinelli amplió la ventaja con un remate preciso al ángulo y Nonato selló el 3-0 antes del descanso, dejando en evidencia la superioridad local.
En el segundo tiempo, Hernán Crespo realizó tres modificaciones para intentar cambiar la dinámica, pero su equipo no logró revertir la tendencia. San Pablo se mostró desordenado, sin solidez defensiva y con escasa presencia ofensiva. Cada recuperación del Flu derivó en transiciones rápidas que lastimaron a la visita.
John Kennedy anotó el cuarto gol tras una contra perfecta, Canobbio volvió a convertir para el 5-0 y Kevin Serna cerró la goleada en los minutos finales. Más allá del resultado, el duelo entre entrenadores argentinos quedó marcado por la claridad táctica de Zubeldía, que impuso intensidad, bloques cortos y un plan de juego preciso.
Con este 6-0, Fluminense no solo suma tres puntos determinantes, sino que ratifica su crecimiento futbolístico y confirma a Zubeldía como uno de los directores técnicos más destacados del momento en Brasil.
El equipo canadiense logró su novena victoria consecutiva con un tiro ganador de Brandon Ingram y sostiene un inicio de temporada que rompe pronósticos.
Argentina superó 4-1 a Japón en su estreno por el Grupo C del Mundial Sub 21, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Torrigiani y Bruno Correa.
El presidente de Estudiantes habló por primera vez tras el castigo por el pasillo de espaldas y aseguró que hubo presiones indebidas hacia la institución y hacia su persona.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.
El delantero francés anotó los cuatro goles del 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y protagonizó un cruce en conferencia al rechazar una pregunta sobre la “Mbappé dependencia”.
El arquero del Barcelona confesó que aún sufre las secuelas de la doble fractura de brazos que sufrió en 2008 y que, pese al dolor constante, continúa atajando en la élite.
Quedaron definidos los enfrentamientos del Clausura 2025. Boca, Racing, Argentinos, Tigre y los demás clasificados buscarán un lugar en la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
La Liga Profesional dio a conocer días, horarios y jueces para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Boca-Argentinos va el domingo, mientras que Racing-Tigre cerrará la fase el lunes por la noche.
Pese a la descalificación en Las Vegas, el piloto inglés depende de sí mismo para coronarse en la penúltima fecha. Piastri y Verstappen aún mantienen opciones matemáticas.
Tras la eliminación de Lanús en el Clausura, el Millonario quedó con una sola vía para acceder al certamen continental. Ahora depende de un resultado ajeno.
El delantero de 35 años cerró su carrera en la derrota ante Tigre y se despidió entre aplausos y lágrimas, tras convertirse en el máximo campeón de la historia granate.
Franco Colapinto participará este viernes de la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail. Repasá el horario y las opciones para seguir la actividad.
El siniestro ocurrió pasada la medianoche cerca del acceso a Alcorta. Tres vehículos participaron del choque frontal que dejó cinco víctimas fatales y una amplia intervención de los equipos de emergencia.
El neerlandés está a 24 puntos de Lando Norris con 58 en juego y, a falta de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, necesita dos fines de semana casi perfectos y un tropiezo del británico para lograr su quinto título mundial.