Venezuela busca sostener vuelos tras advertencia de EE.UU.

EE.UU. y Ucrania avanzan en un borrador para un acuerdo de paz
Ambos países elaboraron un marco “actualizado y refinado” durante las conversaciones en Ginebra. Continuarán trabajando en propuestas conjuntas en los próximos días.
El Gobierno venezolano reunió a aerolíneas para coordinar acciones y garantizar la continuidad de los vuelos, luego de la alerta emitida por la FAA estadounidense.
El Ministerio de Transporte de Venezuela mantuvo este lunes una reunión con representantes de las principales aerolíneas que operan en el país, con el objetivo de asegurar la operatividad y normalidad de los vuelos en medio de un escenario internacional marcado por advertencias sobre el espacio aéreo.
El encuentro se realizó en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), tras la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que alertó sobre un incremento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano y derivó en la suspensión temporal de algunos servicios.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las aerolíneas participantes ratificaron su continuidad en Venezuela y destacaron que las operaciones se mantienen sin cambios.
Orlan Viloria, presidente de Laser Airlines, afirmó que “todo está operando con normalidad” y confirmó que la empresa prevé retomar el jueves 27 de noviembre sus rutas hacia Bogotá, Curazao y Madrid.
En la misma línea, Boris Serrano, presidente de Estelar, indicó que la compañía mantiene su programación y anunció un vuelo previsto a Panamá, además de la reprogramación próxima del servicio hacia Madrid. “Nuestros pasajeros pueden contar con la continuidad de las operaciones”, sostuvo.
El compromiso con el mercado venezolano también fue reiterado por LATAM Airlines, TAP Air Portugal y Turpial Airlines. Pedro Navarro, representante de esta última, señaló que la intención del sector es “continuar ofreciendo un servicio seguro, oportuno y eficiente a todos los venezolanos y extranjeros”.
Desde Caracas, las autoridades aeronáuticas aseguraron que se continuará trabajando en conjunto con las empresas para sostener la calidad del servicio y brindar previsibilidad a los pasajeros, tanto nacionales como internacionales.
La Policía Federal arrestó al expresidente en Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal, que dispuso prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
El presidente de EE.UU. dio a Kiev un ultimátum para firmar un acuerdo que incluye cesiones territoriales y una reducción del ejército. Zelenski mantiene contactos con aliados mientras avanza la ofensiva rusa.
Un grupo armado atacó una escuela católica en el centro del país y se llevó a un número aún no confirmado de jóvenes. El hecho generó fricciones diplomáticas con Estados Unidos.
El mandatario estadounidense sostuvo que Caracas “quiere hablar” y dejó abierta la posibilidad de iniciar conversaciones con Nicolás Maduro.
La candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast competirán el 14 de diciembre para suceder a Gabriel Boric, en una elección marcada por sorpresas y apoyos claves.
Este lunes, desde las 19.15, la Academia será local ante el Millonario en un duelo determinante por el Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del encuentro.
Este lunes, desde las 17, el Malevo recibe al Guapo por los octavos del Torneo Clausura en el Guillermo Laza. Ambos llegan con presente irregular y buscan meterse entre los ocho mejores.
El Tatengue recibe este lunes al Lobo en el estadio 15 de Abril por los octavos del Torneo Clausura, en un duelo clave para seguir en carrera.
La conductora criticó la gala realizada en Miami y apuntó contra la organización, la técnica y la presencia de invitados. Sus mensajes en redes generaron fuerte repercusión.
La acumulación de errores políticos, el deterioro del vínculo con los docentes y recientes fallos administrativos instalaron dentro del oficialismo la idea de que el ministro de Educación atraviesa su etapa final en el gabinete provincial.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 8 y terminó con el secuestro de marihuana, cigarrillos artesanales, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía.
La Justicia Federal analiza si detrás de los videos eróticos publicados por la oficial Nicole V. existe una estructura organizada de captación y explotación sexual. El abogado denunciante pidió medidas urgentes para preservar pruebas y determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes feriado, cuando la Policía intervino para frenar una gresca en la vía pública. El joven quedó detenido y el orden se restableció rápidamente.