Venezuela busca sostener vuelos tras advertencia de EE.UU.

El Ministerio de Transporte de Venezuela mantuvo este lunes una reunión con representantes de las principales aerolíneas que operan en el país, con el objetivo de asegurar la operatividad y normalidad de los vuelos en medio de un escenario internacional marcado por advertencias sobre el espacio aéreo.

El encuentro se realizó en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), tras la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que alertó sobre un incremento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano y derivó en la suspensión temporal de algunos servicios.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las aerolíneas participantes ratificaron su continuidad en Venezuela y destacaron que las operaciones se mantienen sin cambios.

Orlan Viloria, presidente de Laser Airlines, afirmó que “todo está operando con normalidad” y confirmó que la empresa prevé retomar el jueves 27 de noviembre sus rutas hacia Bogotá, Curazao y Madrid.

En la misma línea, Boris Serrano, presidente de Estelar, indicó que la compañía mantiene su programación y anunció un vuelo previsto a Panamá, además de la reprogramación próxima del servicio hacia Madrid. “Nuestros pasajeros pueden contar con la continuidad de las operaciones”, sostuvo.

El compromiso con el mercado venezolano también fue reiterado por LATAM Airlines, TAP Air Portugal y Turpial Airlines. Pedro Navarro, representante de esta última, señaló que la intención del sector es “continuar ofreciendo un servicio seguro, oportuno y eficiente a todos los venezolanos y extranjeros”.

Desde Caracas, las autoridades aeronáuticas aseguraron que se continuará trabajando en conjunto con las empresas para sostener la calidad del servicio y brindar previsibilidad a los pasajeros, tanto nacionales como internacionales.