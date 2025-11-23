Descalifican a Norris y Piastri en Las Vegas y se enciende la F1

La Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo inesperado en el cierre de la temporada. Lando Norris y Óscar Piastri, quienes habían finalizado segundo y cuarto en el Gran Premio de Las Vegas, fueron descalificados por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA. La normativa exige que la plancha de madera del fondo del monoplaza mantenga un grosor superior a los nueve milímetros, algo que no se verificó en los autos de McLaren durante la inspección posterior a la carrera.

La revisión se realizó en el garaje de la escudería británica, donde el delegado técnico Jo Bauer constató que ambos patines inferiores presentaban un desgaste mayor al permitido. La medición fue repetida en presencia de los comisarios y representantes del equipo, quienes confirmaron las irregularidades.

McLaren argumentó que las condiciones del fin de semana —marcadas por clima adverso, sesiones reducidas y un cabeceo inusual del auto— pudieron haber generado un desgaste involuntario. Sin embargo, los comisarios ratificaron que no existían fundamentos suficientes para aplicar una sanción menor y procedieron a la descalificación, destacando que no se trató de una acción deliberada.

La decisión modificó el clasificador y permitió que Franco Colapinto avanzara del 17º al 15º puesto. Además, reconfiguró por completo la lucha por el Campeonato Mundial: Max Verstappen igualó a Piastri en puntos y quedó a 24 de Norris, con 58 unidades todavía en juego entre Qatar —con carrera sprint— y Abu Dabi.

Se trata de la tercera descalificación por la misma infracción en 2025, luego de las penalizaciones aplicadas a Lewis Hamilton en China y a Nico Hülkenberg en Baréin. Según informa la FIA, McLaren tiene derecho a apelar la resolución dentro de los plazos establecidos por el Código Deportivo Internacional.