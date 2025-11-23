Descalifican a Norris y Piastri en Las Vegas y se enciende la F1

Boca ya tiene rival: enfrentará a Argentinos en cuartos
La Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo inesperado en el cierre de la temporada. Lando Norris y Óscar Piastri, quienes habían finalizado segundo y cuarto en el Gran Premio de Las Vegas, fueron descalificados por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA. La normativa exige que la plancha de madera del fondo del monoplaza mantenga un grosor superior a los nueve milímetros, algo que no se verificó en los autos de McLaren durante la inspección posterior a la carrera.
La revisión se realizó en el garaje de la escudería británica, donde el delegado técnico Jo Bauer constató que ambos patines inferiores presentaban un desgaste mayor al permitido. La medición fue repetida en presencia de los comisarios y representantes del equipo, quienes confirmaron las irregularidades.
McLaren argumentó que las condiciones del fin de semana —marcadas por clima adverso, sesiones reducidas y un cabeceo inusual del auto— pudieron haber generado un desgaste involuntario. Sin embargo, los comisarios ratificaron que no existían fundamentos suficientes para aplicar una sanción menor y procedieron a la descalificación, destacando que no se trató de una acción deliberada.
La decisión modificó el clasificador y permitió que Franco Colapinto avanzara del 17º al 15º puesto. Además, reconfiguró por completo la lucha por el Campeonato Mundial: Max Verstappen igualó a Piastri en puntos y quedó a 24 de Norris, con 58 unidades todavía en juego entre Qatar —con carrera sprint— y Abu Dabi.
Se trata de la tercera descalificación por la misma infracción en 2025, luego de las penalizaciones aplicadas a Lewis Hamilton en China y a Nico Hülkenberg en Baréin. Según informa la FIA, McLaren tiene derecho a apelar la resolución dentro de los plazos establecidos por el Código Deportivo Internacional.
Tras eliminar a Talleres en La Bombonera, el Xeneize jugará ante Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura. El duelo será nuevamente en casa.
El Xeneize venció 2-0 a la T en La Bombonera con un doblete de Miguel Merentiel y enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.
El Pincha ganó 1-0 en Arroyito con un golazo de Edwuin Cetré y dejó afuera al reciente campeón de Liga. Ahora enfrentará a Central Córdoba.
El Granate se consagró campeón en Asunción tras imponerse 5-4 por penales, con Nahuel Losada como figura decisiva. Igualaron 0-0 en los 90 minutos.
Desde las 22, el Ferroviario recibe al Ciclón en el Madre de Ciudades, en un duelo marcado por el gran presente local y la crisis institucional azulgrana. Habrá presencia de hinchas “neutrales”.
Este sábado, desde las 20, el Fortín recibe al Bicho por los octavos del Torneo Clausura. Ambos buscan cerrar el año con un paso firme hacia la siguiente fase.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La elección de Miss Universo 2025 quedó envuelta en polémica tras acusaciones sobre irregularidades en la votación y posibles conflictos de intereses. La organización defendió el proceso, pero persisten las dudas.
El Ejecutivo evalúa oficializar la convocatoria antes del 10 de diciembre, en medio de la renovación legislativa y la definición del calendario parlamentario para el verano.
En un operativo sobre la Ruta 8, la policía identificó a cuatro ocupantes de un vehículo y halló cigarrillos caseros y bolsas con sustancia similar a cannabis. Se inició una causa por estupefacientes.
Tres internos de González Catán amenazaron a un venadense y a su hija tras obtener su número en un sitio para adultos. Uno de los reclusos ya fue imputado.
La falta de precisiones sobre cómo se fortalecerán las reservas del Banco Central mantiene en alerta a los inversores. El riesgo país continúa elevado y persisten dudas sobre el regreso a los mercados de deuda.