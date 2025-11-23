Boca superó a Talleres y avanzó a cuartos del Clausura

Boca Juniors logró este domingo el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura después de imponerse por 2-0 frente a Talleres en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda necesitó ajustar sobre la marcha un inicio complejo ante una visita que se mostró más firme en los primeros minutos.

La apertura del marcador llegó en la primera mitad, cuando Miguel Merentiel aprovechó un rebote en el travesaño tras un cabezazo de Lautaro Di Lollo y empujó la pelota de cabeza para establecer el 1-0. Del otro lado, Talleres tuvo la posibilidad de igualarlo con un penal ejecutado por Mateo Cáceres, pero Agustín Marchesín adivinó la dirección y mantuvo la ventaja local.

Apenas comenzado el segundo tiempo, Boca amplió diferencias: a los 20 segundos, Merentiel volvió a aparecer en el área para definir un centro bajo de Lautaro Blanco ante una defensa cordobesa que quedó desacomodada. El gol terminó de encaminar un triunfo que el Xeneize sostuvo con mayor control y circulación de pelota hasta el final.

Con esta victoria, Boca se clasificó a los cuartos de final del certamen, donde enfrentará a Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales. Para Talleres, el equipo dirigido por Carlos Tevez —recibido con afecto en su regreso a La Bombonera— quedó afuera en una noche en la que no logró aprovechar sus chances.