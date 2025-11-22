Central Córdoba y San Lorenzo abren su serie de octavos en Santiago

Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 22 en el Estadio Madre de Ciudades, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará con la particularidad de permitir el ingreso de público “neutral”, una modalidad que se aplicará exclusivamente para esta instancia.

El equipo santiagueño llega firme: acumula seis partidos sin derrotas y aseguró la localía tras igualar sin goles ante Banfield en la última fecha. Bajo la conducción de Omar De Felippe, el Ferroviario perdió solo un partido en su estadio durante el semestre. “Nos sentimos cómodos acá y queremos que las definiciones pasen por nuestra casa”, señaló el entrenador en la previa.

Del lado de San Lorenzo, el contexto deportivo contrasta con un escenario institucional complejo. El conjunto dirigido por Damián Ayude accedió a los octavos y también confirmó su clasificación a la Copa Sudamericana, pero lo hizo en medio de inhibiciones, reclamos por pagos atrasados y conflictos internos. Incluso, el miércoles pasado, Alexis Cuello intimó al club por una deuda de 75 mil dólares, que finalmente fue saldada por AFA.

En cuanto a lo futbolístico, Ayude apostará a un once condicionado por lesiones y bajas importantes, mientras que Central Córdoba contará con la base que sostuvo su buen rendimiento como local.

Formaciones probables

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Matías Vera; Leonardo Heredia y Gastón Verón o Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido

Hora: 22.00

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero