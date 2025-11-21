Sorteo del Repechaje 2026: así quedaron los cruces decisivos

El sorteo del repechaje para el Mundial 2026 se llevó a cabo este jueves en Zúrich, Suiza, y dejó conformado el camino de los equipos que buscan los últimos cupos para la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

En el cuadro internacional, Bolivia deberá enfrentarse a Surinam en una semifinal a partido único. El ganador se medirá con Irak, que espera en la final por el primer boleto mundialista. En la otra llave, Nueva Caledonia jugará ante Jamaica y quien avance chocará con la República Democrática del Congo en el duelo definitivo por el segundo cupo.

Además, Europa realizó su propio sorteo para definir sus cuatro plazas restantes. En el Cruce 1, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte, con la posibilidad de medirse luego ante el vencedor de Gales vs. Bosnia y Herzegovina. En el Cruce 2, Ucrania quedó emparejada con Suecia, mientras que Polonia y Albania disputarán la otra semifinal.

El Cruce 3 tendrá a Turquía ante Rumania y a Eslovaquia frente a Kosovo, mientras que el Cruce 4 presenta a Dinamarca frente a Macedonia del Norte y República Checa contra Irlanda. Todos los duelos se resolverán en semifinal y final, bajo formato de partido único.

El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. El torneo comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un calendario ampliado que alcanzará los 104 partidos.