Sorteo del Repechaje 2026: así quedaron los cruces decisivos

Argentina quedó eliminada de la Copa Davis ante Alemania
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
La FIFA definió en Zúrich los emparejamientos del repechaje rumbo al Mundial 2026. Bolivia, Italia y otras selecciones ya conocen su camino hacia los últimos boletos disponibles.Deportes21/11/2025GASTON PAROLA
El sorteo del repechaje para el Mundial 2026 se llevó a cabo este jueves en Zúrich, Suiza, y dejó conformado el camino de los equipos que buscan los últimos cupos para la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.
En el cuadro internacional, Bolivia deberá enfrentarse a Surinam en una semifinal a partido único. El ganador se medirá con Irak, que espera en la final por el primer boleto mundialista. En la otra llave, Nueva Caledonia jugará ante Jamaica y quien avance chocará con la República Democrática del Congo en el duelo definitivo por el segundo cupo.
Además, Europa realizó su propio sorteo para definir sus cuatro plazas restantes. En el Cruce 1, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte, con la posibilidad de medirse luego ante el vencedor de Gales vs. Bosnia y Herzegovina. En el Cruce 2, Ucrania quedó emparejada con Suecia, mientras que Polonia y Albania disputarán la otra semifinal.
El Cruce 3 tendrá a Turquía ante Rumania y a Eslovaquia frente a Kosovo, mientras que el Cruce 4 presenta a Dinamarca frente a Macedonia del Norte y República Checa contra Irlanda. Todos los duelos se resolverán en semifinal y final, bajo formato de partido único.
El Mundial 2026 será la primera edición con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. El torneo comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un calendario ampliado que alcanzará los 104 partidos.
El equipo nacional perdió 2-1 en Bolonia tras un ajustado dobles que definió la serie. Etcheverry había adelantado a Argentina, pero Alemania revirtió la historia.
El mediocampista francés fue citado por primera vez en más de dos años y podría sumar minutos ante Rennes. Su regreso marca el cierre de una larga recuperación.
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
La AFA confirmó cambios en el formato de la Copa Argentina 2026, con el debut del VAR desde octavos de final y un calendario diferenciado según la participación internacional de los equipos.
El Pincha rechazó que se haya aprobado el título de Liga 2025 para Rosario Central y el tesorero de AFA lo cruzó con firmeza, mostrando el acta oficial.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.
Un camión que viajaba desde Venado Tuerto se prendió fuego este jueves en La Paz. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo heridos.
Un trabajador del Correo Argentino fue investigado por enviar una foto de un arma con un mensaje amenazante en un grupo laboral. En el allanamiento secuestraron una escopeta y un celular.
Nueve internos y tres agentes penitenciarios quedaron en prisión preventiva por el homicidio de Agustín De la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad 11 de Piñero. La Justicia avanza para determinar todas las responsabilidades.