Tapia respondió a Tebas y defendió al fútbol argentino

Curazao clasificó al Mundial 2026 con un plan basado en talento neerlandés
La selección caribeña logró una histórica clasificación sin jugadores nacidos en su territorio, gracias a un proyecto iniciado en 2011 y consolidado con Dick Advocaat.
El presidente de la AFA le contestó al titular de LaLiga española, quien había expresado preocupación por el nivel del torneo local. Tapia reafirmó el carácter popular y formador del fútbol argentino.
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA desde 2017, salió al cruce de las declaraciones de Javier Tebas, titular de LaLiga española, quien había manifestado que “sufre” por el momento que atraviesa el fútbol argentino.
En respuesta, Tapia sostuvo que el campeonato local “no es una liga para pocos”, y lo definió como “popular, competitivo y formador”. Además, remarcó que cualquier menosprecio implica “desconocer la historia y el aporte del fútbol argentino al mundo”.
El presidente de la AFA también recordó que Tebas ya había expresado críticas durante el reciente Mundial de Clubes, donde el dirigente español había cuestionado los ingresos económicos que reciben algunos clubes al participar del certamen internacional.
Las declaraciones de Tebas surgieron en el Sport Summit de Olé, realizado en la Usina del Arte, donde elogió la pasión del país, pero aseguró sentir “pena” porque, según su mirada, Argentina “no tiene un fútbol que le permita convertirse en potencia mundial”.
Además, describió su modelo ideal de competencia: ligas de 20 equipos donde el campeón no supere los 85 o 90 puntos, para garantizar mayor paridad y evitar resultados previsibles. También criticó a la Premier League, al señalar que, pese a su prestigio, el Manchester City ha logrado títulos consecutivos con puntajes muy altos, cuestionando así la supuesta competitividad del torneo inglés.
