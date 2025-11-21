Provincia entregó $1.105 millones a María Teresa para obras tras el temporal

El Gobierno de Santa Fe destinó $1.105,7 millones a la Comuna de María Teresa para llevar adelante un conjunto de obras destinadas a mitigar el impacto de las inundaciones registradas tras el último temporal. La medida busca reforzar la asistencia a la población y avanzar en trabajos preventivos que reduzcan riesgos futuros.



Los fondos fueron transferidos al gobierno local, que deberá ejecutar y rendir cada obra bajo la responsabilidad del presidente comunal, Gonzalo Goyechea. En paralelo, la Provincia asumirá el control técnico de todas las intervenciones, priorizando a María Teresa en el reparto de recursos provenientes del Tesoro Nacional.



Las tareas se dividirán en obras viales, hídricas y asistencia social, con supervisión de Vialidad Provincial y la Secretaría de Recursos Hídricos, según corresponda.



Obras viales

Con una inversión de $391,2 millones, se intervendrán caminos claves para la conectividad rural:

Camino al Cementerio (Ruta 5-S, tramo urbano – Ruta 3-S): reemplazo de tres filas de alcantarillas, extracción lateral de suelo y estabilizado granular. Monto: $159 millones.

Camino La Barrancosa (Ruta 7-S, límite con Venado Tuerto – Ruta 14): reemplazo de alcantarillas y colocación de material granular. Monto: $65 millones.

Camino San Jorge (Ruta 5-S, límite con San Eduardo – Ruta 2-S): extracción lateral de suelo y estabilizado granular. Monto: $17,2 millones.

Caminos comunales: recuperación de 15 trazas naturales. Monto: $150 millones.

Obras hídricas

La inversión destinada al sector hídrico asciende a $478,5 millones, con proyectos considerados prioritarios:

Defensa del Bajo Cardozo: construcción de una barrera para frenar el drenaje hacia la zona urbana, con una compuerta y una bomba de extracción.

Cuatro retenciones sobre Ruta 5-S: construcción de lomas para reducir el ingreso de agua a la localidad y colocación de estructuras de mallas metálicas con piedra en cunetas.

Compuerta y bomba en Ruta 14, junto con la limpieza integral del Canal Norte.

Asistencia social

La Provincia también asignó $236 millones para complementar la ayuda a las familias afectadas por las inundaciones, un trabajo que la Comuna ya comenzó en las últimas semanas.



En total, la inversión asciende a $1.105,7 millones, distribuidos entre obras viales, hídricas y asistencia comunitaria que buscan fortalecer la infraestructura y la respuesta local frente a futuros eventos climáticos.