Provincia entregó $1.105 millones a María Teresa para obras tras el temporal

Cierre de año de los Talleres Culturales con gran acompañamiento del público
La comunidad participó de una noche llena de arte, música, danza y reconocimientos, donde alumnos y profesores compartieron el trabajo realizado durante todo el año.
El Gobierno provincial otorgó fondos extraordinarios para ejecutar obras viales, hídricas y asistencia social tras las inundaciones que afectaron a la localidad. La Comuna deberá realizar y rendir cada trabajo.Maria Teresa 21/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Santa Fe destinó $1.105,7 millones a la Comuna de María Teresa para llevar adelante un conjunto de obras destinadas a mitigar el impacto de las inundaciones registradas tras el último temporal. La medida busca reforzar la asistencia a la población y avanzar en trabajos preventivos que reduzcan riesgos futuros.
Los fondos fueron transferidos al gobierno local, que deberá ejecutar y rendir cada obra bajo la responsabilidad del presidente comunal, Gonzalo Goyechea. En paralelo, la Provincia asumirá el control técnico de todas las intervenciones, priorizando a María Teresa en el reparto de recursos provenientes del Tesoro Nacional.
Las tareas se dividirán en obras viales, hídricas y asistencia social, con supervisión de Vialidad Provincial y la Secretaría de Recursos Hídricos, según corresponda.
Obras viales
Con una inversión de $391,2 millones, se intervendrán caminos claves para la conectividad rural:
Camino al Cementerio (Ruta 5-S, tramo urbano – Ruta 3-S): reemplazo de tres filas de alcantarillas, extracción lateral de suelo y estabilizado granular. Monto: $159 millones.
Camino La Barrancosa (Ruta 7-S, límite con Venado Tuerto – Ruta 14): reemplazo de alcantarillas y colocación de material granular. Monto: $65 millones.
Camino San Jorge (Ruta 5-S, límite con San Eduardo – Ruta 2-S): extracción lateral de suelo y estabilizado granular. Monto: $17,2 millones.
Caminos comunales: recuperación de 15 trazas naturales. Monto: $150 millones.
Obras hídricas
La inversión destinada al sector hídrico asciende a $478,5 millones, con proyectos considerados prioritarios:
Defensa del Bajo Cardozo: construcción de una barrera para frenar el drenaje hacia la zona urbana, con una compuerta y una bomba de extracción.
Cuatro retenciones sobre Ruta 5-S: construcción de lomas para reducir el ingreso de agua a la localidad y colocación de estructuras de mallas metálicas con piedra en cunetas.
Compuerta y bomba en Ruta 14, junto con la limpieza integral del Canal Norte.
Asistencia social
La Provincia también asignó $236 millones para complementar la ayuda a las familias afectadas por las inundaciones, un trabajo que la Comuna ya comenzó en las últimas semanas.
En total, la inversión asciende a $1.105,7 millones, distribuidos entre obras viales, hídricas y asistencia comunitaria que buscan fortalecer la infraestructura y la respuesta local frente a futuros eventos climáticos.
La comunidad participó de una noche llena de arte, música, danza y reconocimientos, donde alumnos y profesores compartieron el trabajo realizado durante todo el año.
El presidente comunal detalló la “Fábrica de Oportunidades”, nuevas unidades productivas, convenios educativos, la escuela de manejo y el avance de trabajos para elevar el “umbral” frente a futuras lluvias, tras la inundación de este año.
La Comuna entregó diplomas a 21 vecinos y vecinas que completaron la capacitación teórico–práctica. El programa, parte de “María Teresa Participa”, ya supera las 190 inscripciones y suma nuevos grupos.
En el sur santafesino, María Teresa demuestra que otro modelo de Estado es posible.
La Comuna firmó un convenio que permitirá realizar certificaciones digitales sin costo para clubes y entidades.
El grupo coral del Centro Cultural Comunal participó una vez más del histórico festival en Merlo, San Luis, que celebró su 30° edición con artistas de todo el país.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Fluminense venció 2-1 a Flamengo en el Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, con un golazo del ex Boca Luciano Acosta y un error decisivo del arquero argentino Agustín Rossi.
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 22ª fecha en Las Vegas, con actividad nocturna para la Argentina y un circuito callejero de alta velocidad.
Los 40 equipos del torneo organizado por Sergio “Kun” Agüero completaron la primera etapa y ya están definidos los clasificados, tras cuatro fechas cargadas de figuras y partidos vibrantes.
El gobernador santafesino participó de una conferencia en la UBA y respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, destacando el rol del Estado para acompañar al sector productivo.
El referente gremial de ATM detalló en una entrevista con Oscar Canavese las razones del conflicto que derivó en una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Reclaman estabilidad laboral, mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi dio su versión sobre el conflicto con ATM y calificó la medida de fuerza como “infundada”. Sostuvo que el traslado del delegado es una decisión legal del Ejecutivo y pidió retomar el diálogo para normalizar los servicios.
El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió que el líder de la Tabla Anual sea proclamado campeón de Liga. Rosario Central recibió el trofeo en un acto oficial con la presencia de sus máximas figuras, incluyendo a Ángel Di María, quien obtuvo su primer título con el club de sus amores.