Rosario Central, campeón de la Liga Profesional 2025: la AFA oficializó su octava estrella

Rosario Central es el nuevo campeón de la Liga Profesional 2025

Rosario Central fue declarado oficialmente campeón de la Liga Profesional 2025 tras la resolución del Comité Ejecutivo de la AFA, que determinó que el equipo con mayor puntaje en la Tabla Anual obtenga el título de “Campeón de Liga”. El Canalla, que dominó la temporada de punta a punta, sumó una nueva estrella a su historia y cerró un año inolvidable para sus hinchas.

En el anuncio oficial, la Liga Profesional confirmó: "Se decidió, por unanimidad, instalar el título de ‘Campeón de Liga’ al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025." Durante el acto, recibieron el trofeo el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el entrenador Ariel Holan y las figuras del plantel, entre ellas Ángel Di María y Jorge Broun.

La palabra de los protagonistas

El capitán Jorge Broun se mostró emocionado y reivindicó el reconocimiento:

“Era injusto no tener un premio, una estrella, después de la temporada que hicimos. Esto es el esfuerzo de todo un año, del aguante de nuestra gente y de la familia de cada uno.”

La coronación también marcó un hito histórico para Ángel Di María: el campeón del mundo levantó su primer título con Rosario Central y el primero en el fútbol argentino a nivel clubes. Fiel a su estilo, Fideo fue breve pero contundente: “Muy feliz, muy contento."

Una estrella más para la historia canalla

Con esta consagración, Rosario Central alcanza su octava estrella en la era profesional y la número trece si se contabiliza el amateurismo. Además, vuelve a gritar campeón tras la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2023, consolidando un ciclo deportivo que recuperó la competitividad y el entusiasmo en Arroyito.

Lo que viene: nuevos torneos en 2026

Mientras Central celebra, los dirigentes del fútbol argentino ya piensan en el calendario 2026. Todo indica que se mantendrá la Supercopa Internacional, certamen al que el Canalla ya está clasificado por ser líder de la Tabla Anual. Además, se planifica un triangular para definir al Campeón del Año, que incluiría a Platense (ganador del Apertura), el futuro campeón del Clausura y Rosario Central.

El Canalla vuelve a escribir su historia con letras doradas, en un año donde el esfuerzo deportivo encontró finalmente su recompensa. El pueblo auriazul celebra: Rosario Central es el campeón de la Liga Profesional 2025.