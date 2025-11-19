Fumar incluso poco aumenta el riesgo cardíaco, advierte un estudio

Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins volvió a poner en debate la idea de que fumar “poco” podría ser inofensivo. Tras analizar los hábitos de más de 300.000 adultos durante casi veinte años, los investigadores concluyeron que incluso un consumo muy bajo de tabaco, equivalente a dos cigarrillos diarios o alrededor de 100 cigarrillos en toda la vida, incrementa notablemente el riesgo cardiovascular.

La investigación, publicada en la revista PLOS Medicine, indicó que quienes fumaban esa mínima cantidad presentaron un 50% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y un 60% más de riesgo de muerte respecto de quienes nunca habían fumado. Los resultados cuestionan la creencia extendida de que reducir la frecuencia puede compensar los daños del tabaco.

Según la cardióloga Jennifer Miao, de la Universidad de Yale, el tabaco daña el revestimiento de los vasos sanguíneos, acelera la formación de placas y aumenta la posibilidad de arritmias y accidentes cerebrovasculares. “Ninguna cantidad es segura”, remarcó la especialista.

El estudio también observó que los efectos del tabaco aparecen rápidamente y pueden persistir durante décadas. Incluso exfumadores con más de 20 años sin consumir seguían presentando riesgos superiores, aunque las mayores mejoras se registran durante los primeros diez años de abstinencia.

Los autores destacaron además que la tendencia del consumo en Estados Unidos cambió en las últimas décadas: aunque la cantidad de fumadores disminuyó del 42% al 12% entre 1965 y 2022, aumentó significativamente el número de personas que consumen menos de 15 cigarrillos por día, un comportamiento que mantiene riesgos relevantes.

Para Erfan Tasdighi, coautor del trabajo y médico internista en Rutgers, el mensaje debe ser claro: dejar de fumar por completo es imprescindible. “Incluso menos de un cigarrillo al día aumenta el riesgo cardiovascular”, señaló. Los especialistas pidieron a los profesionales de la salud reforzar el acompañamiento y las terapias disponibles para quienes intentan dejar el hábito.

El estudio concluye que detener el consumo ofrece beneficios inmediatos y duraderos. “Cuanto antes se deje de fumar, mejor”, remarcaron los investigadores, insistiendo en que abandonar el tabaco es la acción más efectiva para proteger la salud cardíaca.