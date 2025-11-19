Fumar incluso poco aumenta el riesgo cardíaco, advierte un estudio

Día Mundial del Cáncer de Pulmón: alertan por el aumento de casos
Especialistas advierten que la enfermedad sigue en crecimiento y piden reforzar la prevención, el acceso al tamizaje y el diagnóstico temprano.
Una investigación de la Universidad Johns Hopkins reveló que consumir apenas 100 cigarrillos en toda la vida eleva significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas y muerte. Los especialistas insisten: ninguna cantidad de tabaco es segura.Salud19/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins volvió a poner en debate la idea de que fumar “poco” podría ser inofensivo. Tras analizar los hábitos de más de 300.000 adultos durante casi veinte años, los investigadores concluyeron que incluso un consumo muy bajo de tabaco, equivalente a dos cigarrillos diarios o alrededor de 100 cigarrillos en toda la vida, incrementa notablemente el riesgo cardiovascular.
La investigación, publicada en la revista PLOS Medicine, indicó que quienes fumaban esa mínima cantidad presentaron un 50% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y un 60% más de riesgo de muerte respecto de quienes nunca habían fumado. Los resultados cuestionan la creencia extendida de que reducir la frecuencia puede compensar los daños del tabaco.
Según la cardióloga Jennifer Miao, de la Universidad de Yale, el tabaco daña el revestimiento de los vasos sanguíneos, acelera la formación de placas y aumenta la posibilidad de arritmias y accidentes cerebrovasculares. “Ninguna cantidad es segura”, remarcó la especialista.
El estudio también observó que los efectos del tabaco aparecen rápidamente y pueden persistir durante décadas. Incluso exfumadores con más de 20 años sin consumir seguían presentando riesgos superiores, aunque las mayores mejoras se registran durante los primeros diez años de abstinencia.
Los autores destacaron además que la tendencia del consumo en Estados Unidos cambió en las últimas décadas: aunque la cantidad de fumadores disminuyó del 42% al 12% entre 1965 y 2022, aumentó significativamente el número de personas que consumen menos de 15 cigarrillos por día, un comportamiento que mantiene riesgos relevantes.
Para Erfan Tasdighi, coautor del trabajo y médico internista en Rutgers, el mensaje debe ser claro: dejar de fumar por completo es imprescindible. “Incluso menos de un cigarrillo al día aumenta el riesgo cardiovascular”, señaló. Los especialistas pidieron a los profesionales de la salud reforzar el acompañamiento y las terapias disponibles para quienes intentan dejar el hábito.
El estudio concluye que detener el consumo ofrece beneficios inmediatos y duraderos. “Cuanto antes se deje de fumar, mejor”, remarcaron los investigadores, insistiendo en que abandonar el tabaco es la acción más efectiva para proteger la salud cardíaca.
Especialistas advierten que la enfermedad sigue en crecimiento y piden reforzar la prevención, el acceso al tamizaje y el diagnóstico temprano.
En un nuevo micro de salud, las farmacéuticas Mónica Zallio y Miriam Romero detallaron qué es la migraña, cómo identificar sus síntomas y cuáles son los tratamientos y hábitos que ayudan a controlarla.
La ANMAT aprobó un nuevo esquema basado en brentuximab vedotin (BrECADD) que promete mejores resultados, menos toxicidad y tratamientos más cortos para pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios avanzados o con factores de alto riesgo.
Rica en proteínas, carbohidratos complejos y fibra, la avena mejora el rendimiento físico, favorece la recuperación y apoya la salud cardiovascular, según especialistas.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
Esta combinación natural aporta potasio, fibra y vitamina C, mejora la digestión y ayuda a reforzar el sistema inmunológico.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.