Pullaro ratificó su apoyo a las reformas y espera reunirse con Santilli

En medio del debate nacional por el Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral, tributaria y previsional, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar su postura: acompañar los cambios impulsados por el presidente Javier Milei, pero sin dejar de reclamar los fondos que la Nación adeuda a la provincia.

Desde Cayastá, donde participó del acto por los 452 años de la fundación de Santa Fe, Pullaro sostuvo que acompañarán “las cosas que están bien”, aunque pidió no desatender las necesidades de los gobiernos provinciales. Entre los puntos centrales, remarcó la reforma laboral: “Una modernización significa que más trabajadores pasen del empleo informal al formal, pero debe pensarse desde la mirada pyme. Santa Fe tiene un entramado productivo de 7.000 pequeñas y medianas empresas”.

Durante el primer año y medio de gestión libertaria, el mandatario santafesino aportó los votos necesarios para sancionar la Ley Bases y suscribió al Pacto de Mayo. Tras el revés electoral de Provincias Unidas, decidió volver a respaldar las reformas que Milei busca instalar en esta nueva etapa. También reiteró la necesidad de discutir una reforma tributaria “que elimine impuestos regresivos”, con especial mención al impuesto al Cheque y a las retenciones.

Pullaro destacó que con Milei existe “una relación correcta”, aunque recordó que la Nación mantiene deudas significativas con Santa Fe. Según precisó, el monto reclamado por la provincia “equivale a lo que se invertirá en toda la obra pública de 2026”.

En relación al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador anticipó un posible encuentro y aseguró que mantienen una comunicación fluida: “Con el ministro tengo una muy buena relación. Hablamos no menos de cinco o seis veces”.

Entre los reclamos que llevará a la reunión, mencionó el pago de la deuda por la Caja de Jubilaciones, la continuidad de las obras comprometidas y un esquema claro de transferencia de fondos. En este punto, resaltó el antecedente de Córdoba, que acordó con Nación un mecanismo de pago mensual por los fondos previsionales adeudados.

El rol de Santilli será clave en esta etapa, ya que tiene a su cargo la articulación política para destrabar acuerdos y garantizar la gobernabilidad en el marco de las reformas que Milei busca aprobar junto al Presupuesto 2026.