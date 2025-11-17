Jara y Kast van al balotaje para definir la presidencia de Chile

Chile celebró este domingo una nueva elección presidencial y, tal como anticipaban las encuestas, Jeannette Jara (26,58%) y José Antonio Kast (24,32%) resultaron los dos candidatos más votados. Ambos se enfrentarán en el balotaje del 14 de diciembre para definir quién sucederá al presidente Gabriel Boric.

La sorpresa de la jornada fue Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), que logró un 18,84% con fuerte arrastre en regiones del norte. Tras conocerse los resultados, advirtió que no entregará apoyos automáticos y pidió a los candidatos “ganarse los votos”, dejando abierta la disputa por su electorado.



En cuarto lugar se ubicó el libertario Johannes Kaiser (13,92%), quien ratificó públicamente su respaldo a Kast para la segunda vuelta. La gran derrotada fue Evelyn Matthei, referente de la derecha tradicional, que obtuvo un 13,25% pese a haber encabezado varias encuestas durante la campaña.

Matthei reconoció rápidamente la derrota y visitó el comando de Kast para manifestar su apoyo. “Es muy importante dar un cambio de timón”, afirmó, en referencia a la continuidad del actual gobierno. Más atrás quedaron Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Durante el cierre del conteo, Jara agradeció a sus votantes y denunció la campaña de desprestigio digital que enfrentó su candidatura. “La democracia hay que cuidarla”, expresó.

Kast, por su parte, llamó a la unidad y destacó el respaldo de Matthei: “Esto no es una causa personal, es una causa de Chile”, señaló.

El presidente Gabriel Boric felicitó a ambos candidatos y convocó a los chilenos a participar del balotaje, que, según los primeros análisis, se anticipa competitivo y con un escenario favorable para Kast.