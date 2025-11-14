Israel recuperó el cuerpo de un rehén en Gaza

Estados Unidos lanzó la Operación Lanza del Sur
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo operativo antinarcóticos en el Caribe, con el portaaviones Gerald Ford como pieza central del despliegue militar.
Israel confirmó la recuperación del cuerpo de un rehén asesinado en 2023

Las autoridades israelíes confirmaron la identificación de Meny Godard, de 73 años, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza tras negociaciones humanitarias. El hombre había sido asesinado durante el ataque de Hamás en 2023.
Israel confirmó este viernes la recuperación del cuerpo de Meny Godard, un ciudadano de 73 años que permanecía en manos de militantes en la Franja de Gaza. La identificación fue realizada por expertos forenses luego de que sus restos fueran entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja y trasladados al país durante la noche del jueves.
El anuncio fue realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que detallaron que la familia de Godard ya fue notificada tras completarse los procedimientos formales. Desde la Oficina del Primer Ministro explicaron que la restitución se concretó en el marco de gestiones humanitarias desarrolladas en la zona.
Godard y su esposa fueron asesinados el 7 de octubre de 2023 frente a su vivienda en el kibutz Be’eri, durante el ataque de Hamás contra el sur de Israel. Tras ese episodio, su cuerpo fue llevado a Gaza, donde permaneció hasta ahora.
El caso reabre el debate sobre la situación de las personas secuestradas o desaparecidas en el conflicto y mantiene la atención puesta en las negociaciones para la recuperación de otros rehenes.
Los jueces rechazaron así la solicitud de la ex secretaria de un condado de Kentucky, Kim Davis.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que su país podría intervenir militarmente si China ataca a Taiwán, desatando una dura respuesta desde Pekín.
Un acuerdo bipartidista permitiría financiar al Gobierno federal hasta fines de enero y evitar una nueva parálisis.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El shutdown federal paraliza el sistema de control aéreo y desata alertas de seguridad. Especialistas advierten que el caos podría agravarse la próxima semana.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.