Israel recuperó el cuerpo de un rehén en Gaza

Israel confirmó este viernes la recuperación del cuerpo de Meny Godard, un ciudadano de 73 años que permanecía en manos de militantes en la Franja de Gaza. La identificación fue realizada por expertos forenses luego de que sus restos fueran entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja y trasladados al país durante la noche del jueves.

El anuncio fue realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que detallaron que la familia de Godard ya fue notificada tras completarse los procedimientos formales. Desde la Oficina del Primer Ministro explicaron que la restitución se concretó en el marco de gestiones humanitarias desarrolladas en la zona.

Godard y su esposa fueron asesinados el 7 de octubre de 2023 frente a su vivienda en el kibutz Be’eri, durante el ataque de Hamás contra el sur de Israel. Tras ese episodio, su cuerpo fue llevado a Gaza, donde permaneció hasta ahora.

El caso reabre el debate sobre la situación de las personas secuestradas o desaparecidas en el conflicto y mantiene la atención puesta en las negociaciones para la recuperación de otros rehenes.