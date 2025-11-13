De Vido se presentará en Comodoro Py para cumplir la condena por la Tragedia de Once

Santilli descartó reunirse con Kicillof y pidió “coherencia”
El ministro del Interior cuestionó al gobernador bonaerense por reclamar una reunión con Nación pese a no adherir al Pacto de Mayo ni a otras leyes impulsadas por el Gobierno.
El ex ministro deberá presentarse este jueves para hacer efectiva la pena de cuatro años de prisión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del TOF 4. La defensa había pedido prisión domiciliaria, pero fue rechazada.País13/11/2025SOFIA ZANOTTI
Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, se presentará este jueves a las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once. La decisión llega después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4.
El TOF 4 rechazó en las últimas horas el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del ex funcionario, por lo que deberá concurrir personalmente para que se haga efectiva su detención. Su abogado, Maximiliano Rusconi, confirmó que De Vido acatará la orden judicial y se presentará en los tribunales federales.
La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró “inadmisibles” los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa. Con esto, quedó firme la pena por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La condena está vinculada al manejo de los fondos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), cuestionado tras el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, que dejó 51 personas fallecidas. En 2018, el TOF 4 lo había absuelto del delito de estrago culposo, pero lo responsabilizó por no haber cumplido con su deber de control sobre el uso del dinero público.
Un diputado pidió al Banco Central modificar los colores del billete de dos mil pesos para evitar confusiones con el nuevo de diez mil, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad visual.
La iniciativa busca transformar los programas de asistencia en herramientas de capacitación laboral. Comenzará con una prueba piloto para beneficiarios del plan “Volver al Trabajo”.
La ministra de Seguridad encabezará reuniones con intendentes y productores afectados por el temporal.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
El organismo actualizó los haberes y asignaciones familiares con una suba del 2,08%.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.