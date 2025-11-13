De Vido se presentará en Comodoro Py para cumplir la condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, se presentará este jueves a las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once. La decisión llega después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4.

El TOF 4 rechazó en las últimas horas el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del ex funcionario, por lo que deberá concurrir personalmente para que se haga efectiva su detención. Su abogado, Maximiliano Rusconi, confirmó que De Vido acatará la orden judicial y se presentará en los tribunales federales.

La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró “inadmisibles” los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa. Con esto, quedó firme la pena por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La condena está vinculada al manejo de los fondos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), cuestionado tras el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, que dejó 51 personas fallecidas. En 2018, el TOF 4 lo había absuelto del delito de estrago culposo, pero lo responsabilizó por no haber cumplido con su deber de control sobre el uso del dinero público.