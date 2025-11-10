Crece la tensión entre China y Japón por los dichos sobre Taiwán

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, advirtió este lunes que un eventual ataque militar de China contra Taiwán pondría a su país en una “situación de crisis” y podría justificar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

“Podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores”, declaró Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, según informó el medio alemán DW.

Las declaraciones elevaron la tensión diplomática entre ambos países, en un contexto ya marcado por el creciente clima de confrontación en el estrecho de Taiwán.

El viernes pasado, el conflicto escaló cuando el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicó en la red social X un mensaje donde instaba a “cortar la cabeza inmunda” de Takaichi. Aunque el post fue eliminado, generó un fuerte repudio en Tokio, que presentó una protesta formal ante Pekín.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, calificó las expresiones de “extremadamente inapropiadas” y exigió a China tomar medidas. “La paz y la estabilidad de Taiwán son fundamentales para la seguridad de Japón y de la comunidad internacional”, afirmó.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió pidiendo a Japón “no interferir” en lo que considera “asuntos internos”. El vocero Lin Jian aseguró que las palabras de Takaichi son una “injerencia flagrante” y reiteró que “Taiwán es parte de China y su reunificación es un asunto exclusivamente interno”.

El episodio refleja el delicado equilibrio político y militar en Asia Oriental, donde cualquier movimiento en torno a Taiwán impacta directamente en las relaciones entre las principales potencias de la región.