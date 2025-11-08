Crisis aérea en EE. UU.: miles de vuelos afectados por el cierre del Gobierno

Escándalo en Shein: investigan a la marca por vender muñecas infantiles
Autoridades francesas investigan a Shein por ofrecer muñecas sexuales con aspecto infantil. También están bajo la lupa AliExpress, Temu y Wish.
El shutdown federal paraliza el sistema de control aéreo y desata alertas de seguridad. Especialistas advierten que el caos podría agravarse la próxima semana.Internacionales08/11/2025SOFIA ZANOTTI
Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes en su sistema de tráfico aéreo, con miles de cancelaciones y demoras que afectan a los principales aeropuertos del país. La causa es el prolongado cierre del Gobierno Federal, que mantiene a unos 13.000 controladores aéreos trabajando sin cobrar desde hace más de un mes.
La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos, entre ellos Newark, LaGuardia, Boston, Chicago O'Hare, Los Ángeles y Dallas. La medida busca preservar la seguridad ante la escasez de personal y el aumento del ausentismo.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que “en una semana veremos un caos masivo, con retrasos generalizados y posibles cierres de zonas del espacio aéreo”. Por su parte, Henry Harteveldt, analista del sector, calificó la situación como “el punto más crítico para la industria desde la pandemia”.
El administrador de la FAA, Bedford, con más de tres décadas de experiencia, reconoció que el escenario “no tiene precedentes” y alertó que el problema podría derivar en interrupciones masivas si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto.
La falta de personal —se necesitan unos 3.000 controladores adicionales—, sumada a jornadas de seis días y turnos de hasta diez horas, está generando fatiga, estrés y un incremento sostenido del ausentismo.
Mientras tanto, miles de pasajeros permanecen varados. “Si se retrasa mi vuelo voy a estar decepcionada en muchos niveles. He hecho grandes sacrificios para ver a mi hijo hoy”, expresó Leonor Trinidad, afectada en el aeropuerto de Newark.
El impacto económico también es grave: cada día de paralización implica pérdidas millonarias para las aerolíneas y el turismo, justo en vísperas del Día de los Veteranos y Acción de Gracias.
La FAA advirtió que las restricciones seguirán hasta que mejoren los indicadores de seguridad, incluso si se alcanza un acuerdo político. La resolución del conflicto depende, por completo, del desenlace de la disputa presupuestaria entre el Congreso y la Casa Blanca.
Autoridades francesas investigan a Shein por ofrecer muñecas sexuales con aspecto infantil. También están bajo la lupa AliExpress, Temu y Wish.
Tenía 84 años y falleció por complicaciones de salud. Fue una de las figuras más influyentes del gobierno de George W. Bush y sorprendió en 2024 al apoyar a Kamala Harris.
El presidente estadounidense ordenó al Pentágono “prepararse para una posible intervención” por la supuesta persecución a cristianos en Nigeria, generando una fuerte reacción del gobierno africano.
Más de 2.500 agentes participaron en la redada contra el grupo criminal en los complejos de Alemão y Penha. Entre los muertos hay cuatro policías y se registraron ataques con drones.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
La PDI realizó dos procedimientos en distintos barrios de la ciudad, con el secuestro de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.
El grupo salteño lanzó una canción que marca un giro artístico, combinando tradición folklórica con un sonido moderno y emocional.
El artista español presenta una nueva canción con tintes de bolero y anuncia su regreso discográfico para 2026.
Con más de 250 mil tickets vendidos, la banda suma dos fechas en el Movistar Arena para agosto y promete un reencuentro inolvidable.
Una celebración que une historia, cultura y comunidad: autos antiguos, caballos, desfiles y destrezas criollas en un evento que ya es parte del ADN cañense.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.