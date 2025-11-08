Crisis aérea en EE. UU.: miles de vuelos afectados por el cierre del Gobierno

Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes en su sistema de tráfico aéreo, con miles de cancelaciones y demoras que afectan a los principales aeropuertos del país. La causa es el prolongado cierre del Gobierno Federal, que mantiene a unos 13.000 controladores aéreos trabajando sin cobrar desde hace más de un mes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos, entre ellos Newark, LaGuardia, Boston, Chicago O'Hare, Los Ángeles y Dallas. La medida busca preservar la seguridad ante la escasez de personal y el aumento del ausentismo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que “en una semana veremos un caos masivo, con retrasos generalizados y posibles cierres de zonas del espacio aéreo”. Por su parte, Henry Harteveldt, analista del sector, calificó la situación como “el punto más crítico para la industria desde la pandemia”.

El administrador de la FAA, Bedford, con más de tres décadas de experiencia, reconoció que el escenario “no tiene precedentes” y alertó que el problema podría derivar en interrupciones masivas si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto.

La falta de personal —se necesitan unos 3.000 controladores adicionales—, sumada a jornadas de seis días y turnos de hasta diez horas, está generando fatiga, estrés y un incremento sostenido del ausentismo.

Mientras tanto, miles de pasajeros permanecen varados. “Si se retrasa mi vuelo voy a estar decepcionada en muchos niveles. He hecho grandes sacrificios para ver a mi hijo hoy”, expresó Leonor Trinidad, afectada en el aeropuerto de Newark.

El impacto económico también es grave: cada día de paralización implica pérdidas millonarias para las aerolíneas y el turismo, justo en vísperas del Día de los Veteranos y Acción de Gracias.

La FAA advirtió que las restricciones seguirán hasta que mejoren los indicadores de seguridad, incluso si se alcanza un acuerdo político. La resolución del conflicto depende, por completo, del desenlace de la disputa presupuestaria entre el Congreso y la Casa Blanca.