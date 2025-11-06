El Municipio entregó más de 4 millones del FAD a los clubes

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
Studebaker, Sportsman e Independiente recibieron los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva correspondientes al tercer trimestre del año.Villa Cañás06/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás realizó la entrega de los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) a los clubes Studebaker, Sportsman e Independiente. En esta ocasión se destinaron 4.050.000 pesos, correspondientes al tercer trimestre del año, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre.
El acto contó con la participación del intendente Norberto “Tito” Gizzi, el secretario de Economía, Oscar Caffa, y el director de Deportes, Leonardo Moyano. Por parte de las instituciones estuvieron presentes Javier Passuello (Sportsman), Gabriel Falchoni (Studebaker) y Alberto Mazza (Independiente).
El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar a las instituciones locales en la ampliación, construcción y mantenimiento de sus instalaciones, así como también en el equipamiento y fomento de las disciplinas deportivas en sus distintos niveles.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
La directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, confirmó una programación intensa para noviembre, diciembre, enero y febrero: encuentro coral, muestra de artes visuales, talleres, ensayos abiertos para el carnaval y la reapertura del balneario con un festival de tres jornadas.
La Municipalidad convoca a interesados en administrar y explotar el quincho comedor y parrilla del Balneario “Virginia L. de Díaz”. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
