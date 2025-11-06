El Municipio entregó más de 4 millones del FAD a los clubes

La Municipalidad de Villa Cañás realizó la entrega de los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) a los clubes Studebaker, Sportsman e Independiente. En esta ocasión se destinaron 4.050.000 pesos, correspondientes al tercer trimestre del año, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre.



El acto contó con la participación del intendente Norberto “Tito” Gizzi, el secretario de Economía, Oscar Caffa, y el director de Deportes, Leonardo Moyano. Por parte de las instituciones estuvieron presentes Javier Passuello (Sportsman), Gabriel Falchoni (Studebaker) y Alberto Mazza (Independiente).

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar a las instituciones locales en la ampliación, construcción y mantenimiento de sus instalaciones, así como también en el equipamiento y fomento de las disciplinas deportivas en sus distintos niveles.