Nicolás Ramírez vuelve a dirigir el Superclásico

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
Nicolás Ramírez será nuevamente el árbitro del Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará este domingo en La Bombonera, y el juez de 38 años volverá a tener la responsabilidad del partido más importante del fútbol argentino.
La designación llega pocos días después de su participación en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, donde protagonizó una tensa discusión con el entrenador mendocino Alfredo Berti. Pese a ese episodio, la Liga Profesional y el área arbitral de AFA, encabezada por Federico Beligoy, valoraron positivamente su desempeño y lo confirmaron por tercera vez consecutiva para un Superclásico.
Ramírez ya había dirigido el último choque entre ambos en abril, cuando River se impuso en el Monumental. En esta oportunidad, estará acompañado por Juan Belatti y Pablo González como asistentes, Pablo Giménez como cuarto árbitro, Héctor Paletta en el VAR y Sebastián Habib en el AVAR.
En cuanto a antecedentes, el registro de River con Ramírez marca cinco triunfos, tres empates y cinco derrotas en 13 presentaciones. Por su parte, Boca acumula seis victorias, un empate y cinco caídas en los 12 encuentros que le tocó dirigir al juez internacional.
