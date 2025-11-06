Polémica en Brujas: anularon un gol tras un blooper del arquero del Barcelona

La cuarta fecha de la UEFA Champions League dejó una escena insólita en el Jan Breydelstadion. En el empate 3-3 entre Brujas y Barcelona, el conjunto local vio cómo le anulaban el gol de la victoria luego de un grosero error del arquero culé, Wojciech Szczęsny, y una posterior revisión del VAR.

Corría el minuto 90 cuando Alejandro Balde jugó hacia atrás para el guardameta polaco, que intentó amagar ante la presión de Romeo Vermant. El delantero belga le robó la pelota y convirtió con el arco libre, desatando la euforia en el estadio. Sin embargo, el árbitro Anthony Taylor fue llamado por el videoarbitraje y, tras revisar la acción, sancionó falta al considerar que Vermant había embestido al ex Juventus.

El gol fue anulado y la jugada encendió la polémica. Brujas había logrado poner en aprietos al equipo de Hansi Flick durante todo el encuentro, con goles de Nicolo Tresoldi y un doblete de Carlos Forbs. Del lado blaugrana, anotaron Ferran Torres, Lamine Yamal —autor de un golazo tras una gran jugada individual— y un tanto en contra de Christos Tzolis.

Con este resultado, el Barcelona quedó con 7 puntos en el puesto 11 de la tabla general, mientras que el Brujas suma 4. En la próxima jornada, los españoles visitarán al Chelsea en Stamford Bridge el martes 25 de noviembre, y los belgas harán lo propio ante el Sporting de Lisboa el miércoles 26.