Ariel Holan sobre el rumor de Neymar a Central: “Me generó risa y me molesta”

Rosario Central atraviesa un presente de ensueño: lidera la tabla anual, ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 y también en la Supercopa Internacional. En medio de ese contexto, el entrenador Ariel Holan salió a aclarar un insólito rumor que circuló en redes sociales: el supuesto interés del club por Neymar.

“Por un lado me generó risa, pero por otro lado me molesta. Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central, no sé por qué, diciendo barbaridades que se instalan. Es una costumbre hacerle creer mentiras a la gente”, declaró Holan en conferencia de prensa, antes del duelo del viernes ante San Lorenzo.

El DT fue categórico al remarcar que “el club jamás podría estar en la órbita presupuestaria de un futbolista como Neymar” y pidió no desenfocarse del trabajo que vienen realizando. “Estas cuestiones no deben distraernos de todo lo que hicimos. Ahora empieza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente”, agregó.

Holan también aprovechó para destacar la regularidad del equipo a lo largo del año: “La campaña es irrefutable. Me molesta cuando se le baja el precio al equipo, porque ha hecho un esfuerzo incontable. Valoro enormemente todo lo que hizo el plantel, que tuvo un nivel extraordinario desde enero hasta hoy”.

Con el objetivo de cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera y mantener la línea de rendimiento que lo llevó a lo más alto, el “Profe” Holan seguirá al frente del Canalla en 2026, temporada en la que Rosario Central volverá a disputar la Copa Libertadores.