Messi fue distinguido en Miami y reveló qué sintió al ganar el Mundial

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
Lionel Messi fue homenajeado en el America Business Forum celebrado en el Kaseya Center de Miami, donde recibió la llave dorada de la ciudad y brindó un discurso íntimo y emotivo. En el mismo escenario también participaron Donald Trump y Gianni Infantino, mientras que este viernes será el turno del presidente Javier Milei.
Durante su intervención, el astro argentino expresó: “Es difícil explicar cómo se siente. Cuando salí campeón del mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”. Además, aseguró: “Dios me regaló un don, me eligió a mí, aunque en el camino hice muchos sacrificios”.
El rosarino, de 38 años, recordó su salida de Barcelona y los desafíos que enfrentó: “A los trece años dejé todo y comencé una nueva vida. Tuve situaciones duras, pero nunca di un paso atrás. Mi mujer llegó cuando yo tenía veinte años; los cambios nunca son fáciles, pero lo hicimos bien”.
En referencia a su paso por París, Messi fue sincero: “No la pasaba bien, no me divertía. Era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero nos quedamos con cosas positivas que nos ayudaron a crecer como familia”.
Sobre su presente en Inter Miami, destacó: “Fue una decisión en familia. Desde que llegué, todo fue espectacular. El cariño de la gente desde el primer día fue impresionante”.
Finalmente, el capitán de la Selección Argentina habló sobre su futuro: “El fútbol tiene fecha de caducidad. Me interesa el ámbito empresarial, me gustaría aprender. Hoy disfruto del día a día y de las pequeñas cosas que cuando uno es joven pasan muy rápido. Cuando me retire, voy a valorar todo lo que hice”.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.