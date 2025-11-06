Messi fue distinguido en Miami y reveló qué sintió al ganar el Mundial

Lionel Messi fue homenajeado en el America Business Forum celebrado en el Kaseya Center de Miami, donde recibió la llave dorada de la ciudad y brindó un discurso íntimo y emotivo. En el mismo escenario también participaron Donald Trump y Gianni Infantino, mientras que este viernes será el turno del presidente Javier Milei.

Durante su intervención, el astro argentino expresó: “Es difícil explicar cómo se siente. Cuando salí campeón del mundo tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”. Además, aseguró: “Dios me regaló un don, me eligió a mí, aunque en el camino hice muchos sacrificios”.

El rosarino, de 38 años, recordó su salida de Barcelona y los desafíos que enfrentó: “A los trece años dejé todo y comencé una nueva vida. Tuve situaciones duras, pero nunca di un paso atrás. Mi mujer llegó cuando yo tenía veinte años; los cambios nunca son fáciles, pero lo hicimos bien”.

En referencia a su paso por París, Messi fue sincero: “No la pasaba bien, no me divertía. Era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero nos quedamos con cosas positivas que nos ayudaron a crecer como familia”.

Sobre su presente en Inter Miami, destacó: “Fue una decisión en familia. Desde que llegué, todo fue espectacular. El cariño de la gente desde el primer día fue impresionante”.

Finalmente, el capitán de la Selección Argentina habló sobre su futuro: “El fútbol tiene fecha de caducidad. Me interesa el ámbito empresarial, me gustaría aprender. Hoy disfruto del día a día y de las pequeñas cosas que cuando uno es joven pasan muy rápido. Cuando me retire, voy a valorar todo lo que hice”.