El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados

La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. Con Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificados por Argentina, el certamen internacional más importante de Sudamérica contará con 47 equipos, cuyo recorrido iniciará el 2 de febrero con los partidos de ida de la Primera Fase.

El sorteo de la fase de grupos se realizará en la tercera semana de marzo, y la competencia grupal comenzará en abril. La gran final, en formato de partido único, se disputará el 28 de noviembre.

En el ámbito local, Platense obtuvo su plaza por ser campeón del Torneo Apertura; Rosario Central ingresó a través de la tabla anual; e Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina, completó el trinomio argentino. Los tres cupos restantes se definirán entre el segundo y tercer lugar de la tabla anual —este último a la fase previa— y el ganador del Clausura. Si alguno de ellos ya está clasificado, el cupo pasará al siguiente de la tabla.

Brasil, el país con más presencia, tendrá siete representantes: los seis primeros del Brasileirao y el campeón de la Copa de Brasil. Ninguno tiene su clasificación asegurada aún. En cambio, Uruguay ya confirmó a Peñarol, Nacional y Liverpool; Chile a Coquimbo Unido; Colombia a Independiente Santa Fe; Perú a Universitario, Alianza Lima y Cusco; Ecuador a Independiente del Valle; Paraguay a Libertad; y Venezuela a Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.

Bolivia aún no tiene representantes definidos, a la espera de los tres primeros de su liga y el campeón de la copa nacional. De este modo, el mapa sudamericano comienza a delinearse rumbo a una nueva edición del torneo más codiciado del continente.