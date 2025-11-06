El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados

Nicolás Ramírez vuelve a dirigir el Superclásico
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.
Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. Con Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificados por Argentina, el certamen internacional más importante de Sudamérica contará con 47 equipos, cuyo recorrido iniciará el 2 de febrero con los partidos de ida de la Primera Fase.
El sorteo de la fase de grupos se realizará en la tercera semana de marzo, y la competencia grupal comenzará en abril. La gran final, en formato de partido único, se disputará el 28 de noviembre.
En el ámbito local, Platense obtuvo su plaza por ser campeón del Torneo Apertura; Rosario Central ingresó a través de la tabla anual; e Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina, completó el trinomio argentino. Los tres cupos restantes se definirán entre el segundo y tercer lugar de la tabla anual —este último a la fase previa— y el ganador del Clausura. Si alguno de ellos ya está clasificado, el cupo pasará al siguiente de la tabla.
Brasil, el país con más presencia, tendrá siete representantes: los seis primeros del Brasileirao y el campeón de la Copa de Brasil. Ninguno tiene su clasificación asegurada aún. En cambio, Uruguay ya confirmó a Peñarol, Nacional y Liverpool; Chile a Coquimbo Unido; Colombia a Independiente Santa Fe; Perú a Universitario, Alianza Lima y Cusco; Ecuador a Independiente del Valle; Paraguay a Libertad; y Venezuela a Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo.
Bolivia aún no tiene representantes definidos, a la espera de los tres primeros de su liga y el campeón de la copa nacional. De este modo, el mapa sudamericano comienza a delinearse rumbo a una nueva edición del torneo más codiciado del continente.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
El técnico de Rosario Central desmintió la versión que vinculaba al brasileño con el club y cuestionó a quienes “bajan el precio” de la gran campaña del equipo.
El capitán argentino recibió la llave de la ciudad en el America Business Forum y confesó que ser campeón del mundo le generó la misma emoción que el nacimiento de sus hijos.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.