El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación que habilita a civiles a comprar y tener armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras de asalto. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, quedó establecida en la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El texto reglamenta el régimen especial que ya había sido anunciado el pasado 18 de junio y reemplaza la antigua prohibición por un sistema de control más detallado, bajo supervisión del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Entre los principales requisitos para acceder a este permiso se incluyen: contar con un sector de guarda registrado tipo G2 (para almacenamiento seguro), presentar una declaración jurada con documentación probatoria, abonar la tasa correspondiente, justificar el uso deportivo del arma y demostrar al menos cinco años de antigüedad como legítimo usuario. Además, se exige no poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.

Con esta decisión, el Ejecutivo deja sin efecto el Decreto 64/1995, que durante tres décadas limitó la adquisición de este tipo de armamento a las fuerzas de seguridad y al Ministerio de Defensa.

El nuevo marco establece un “régimen de autorización especial” para los usuarios civiles que acrediten fines deportivos o didácticos, bajo el control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que tendrá a su cargo la fiscalización y trazabilidad de cada arma.