El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto

Aumento de ANSES en noviembre: la jubilación mínima con bono supera los $400 mil
El organismo actualizó los haberes y asignaciones familiares con una suba del 2,08%.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asaltoPaís05/11/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación que habilita a civiles a comprar y tener armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras de asalto. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, quedó establecida en la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El texto reglamenta el régimen especial que ya había sido anunciado el pasado 18 de junio y reemplaza la antigua prohibición por un sistema de control más detallado, bajo supervisión del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Entre los principales requisitos para acceder a este permiso se incluyen: contar con un sector de guarda registrado tipo G2 (para almacenamiento seguro), presentar una declaración jurada con documentación probatoria, abonar la tasa correspondiente, justificar el uso deportivo del arma y demostrar al menos cinco años de antigüedad como legítimo usuario. Además, se exige no poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.
Con esta decisión, el Ejecutivo deja sin efecto el Decreto 64/1995, que durante tres décadas limitó la adquisición de este tipo de armamento a las fuerzas de seguridad y al Ministerio de Defensa.
El nuevo marco establece un “régimen de autorización especial” para los usuarios civiles que acrediten fines deportivos o didácticos, bajo el control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que tendrá a su cargo la fiscalización y trazabilidad de cada arma.
El legislador del PRO cuestionó que Adorni y Santilli no asuman sus bancas, respaldó las críticas de Mauricio Macri al Gobierno y adelantó que su espacio apoyará las reformas laboral e impositiva.
Ambos ex funcionarios se despidieron de sus equipos y dejaron en marcha el traspaso con los nuevos titulares.
El gobernador presentó el Presupuesto 2026 en medio de tensiones con el sector que responde a Cristina Kirchner. En La Plata esperan que el debate revele el verdadero alineamiento del peronismo bonaerense.
La estación YPF Yatay, en Buenos Aires, estrenó el sistema “Pay-at-Pump”, que permite abonar el combustible con tarjeta o celular sin pasar por la caja.
El gobernador bonaerense presentará hoy a las 14:30, en el Salón Dorado de La Plata, el proyecto de Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y un paquete de deuda. Tras el acto, los textos irán a la Legislatura.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial compensará la diferencia con la inflación, aunque sin habilitar una nueva negociación paritaria hasta fin de año.
El presidente Diego Milito confirmó que Racing quiere extender el contrato de Gustavo Costas por un año más. El entrenador respondió con un mensaje de gratitud y emoción.
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 7 de noviembre. Los sueldos oficiales están congelados desde septiembre y la brecha con los valores reales llega al 65%.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.