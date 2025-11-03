María Teresa certificó a los primeros egresados de su Escuela de Manejo Comunal

La comuna que eligió a los pequeños: justicia rural en tiempos de concentración
En el sur santafesino, María Teresa demuestra que otro modelo de Estado es posible.
La Comuna entregó diplomas a 21 vecinos y vecinas que completaron la capacitación teórico–práctica. El programa, parte de “María Teresa Participa”, ya supera las 190 inscripciones y suma nuevos grupos.Maria Teresa 03/11/2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa (departamento General López, sur de Santa Fe) celebró la primera cohorte de la Escuela de Manejo Comunal con la entrega de certificados a 21 personas que completaron el trayecto formativo. El acto se realizó ayer por la tarde, domingo 2 de noviembre, y reunió a familias, autoridades y equipo técnico.
Según informaron desde la administración comunal, el proyecto surgió de los encuentros participativos del programa María Teresa Participa, donde vecinos y vecinas plantearon la necesidad de un espacio accesible y profesional para aprender a conducir.
“Esta propuesta nació escuchando una demanda concreta de nuestra comunidad y transformándola en una política pública real: formar conductores responsables y mejorar la seguridad vial”, señalaron.
La capacitación combinó clases teóricas y prácticas, con enfoque en normas de tránsito, conducción segura, maniobras básicas y respeto por peatones, ciclistas y otros vehículos. Muchas de las personas egresadas iniciaron con temor o sin experiencia previa, y hoy cuentan con herramientas para circular de manera responsable.
El objetivo central es reducir riesgos y fortalecer la cultura del respeto en la vía pública. En esa línea, desde la Comuna destacaron que el programa continuará en los próximos meses con nuevos grupos, ya que casi 200 personas se encuentran inscriptas.
Además de la formación individual, la política pública apunta a impactar en toda la comunidad: más conductores capacitados, mejor convivencia vial y acompañamiento institucional para quienes buscan obtener su licencia por primera vez.
