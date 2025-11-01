Caren tepp respondió a las acusaciones: “fuimos siempre a la justicia y nos dieron la razón”

La referente de Unión por la Patria, Caren Tepp, salió al cruce de las acusaciones difundidas por el espacio Unidos, que la vinculan con una supuesta administración fraudulenta en una asociación civil.

“Es increíble, se me acusa de manejar fondos que no administro, un absurdo jurídico que solo busca ensuciarme. Por eso la gravedad del hecho, que quiero se aclare inmediatamente”, expresó la legisladora electa.

Tepp remarcó que las denuncias se basan en una fake news relacionada con una supuesta ayuda a inundados de un hecho ocurrido hace más de 20 años.

“Somos estrictos en la transparencia y la rendición de cuentas, que se presentan en tiempo y forma ante el Tribunal Electoral”, afirmó.

La dirigente confirmó que sus abogadas ya fueron instruidas para ponerse a disposición de la justicia y facilitar el esclarecimiento del caso.

Finalmente, Tepp subrayó que su compromiso es “terminar con las prácticas de la vieja política donde todo vale”, y sostuvo:

“El odio y la mentira que desatan es proporcional a la esperanza que venimos generando. A eso también vamos al Congreso: a cambiar las reglas y recuperar la verdad en la política”.