La comuna que eligió a los pequeños: justicia rural en tiempos de concentración

Bajo la conducción del presidente comunal y farmacéutico Gonzalo Goyechea, la localidad impulsa una gestión que combina eficiencia pública, cooperativismo y justicia tributaria.

En un contexto nacional de concentración económica y despoblamiento rural, María Teresa avanza en sentido contrario. La comuna implementó una tasa rural segmentada que diferencia entre pequeños productores que viven y trabajan en el pueblo y grandes terratenientes que residen fuera del distrito.

“No buscamos castigar, sino equilibrar. El que vive en María Teresa paga menos, porque sostiene la economía local”, explica Goyechea.

El modelo comunal incluye programas de reciclado, huertas comunitarias, cooperativas de trabajo, residencias para profesionales y un fuerte esquema de control ciudadano sobre los recursos públicos.

“El cooperativismo es el sistema más democrático que existe”, afirma el jefe comunal, que transformó a la localidad en un ejemplo regional de participación, producción social y arraigo.

Con una gestión que prioriza la transparencia, la cercanía y la equidad, María Teresa se consolida como una experiencia de Estado local con rostro humano.

“El Estado tiene la obligación de dar cosas de mucha calidad.

Y la política, la de escuchar para sostener el territorio”, resume Goyechea.