Reforma laboral: el proyecto del Gobierno lleva la firma de una diputada santafesina

El Congreso comenzó a debatir un proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo que tiene como eje central la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa fue presentada por la diputada santafesina Romina Diez, integrante del bloque La Libertad Avanza, y propone modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976.

El texto apunta, según sus fundamentos, a “actualizar las reglas laborales para promover la creación de empleo formal y atraer inversiones”. En declaraciones televisivas, el presidente Javier Milei sostuvo que “debe haber una modernización laboral que no implique pérdida de derechos” y remarcó que los sindicatos “saben que el sistema actual no funciona”.

Entre los principales cambios, el proyecto habilita acuerdos individuales homologados para modificar aspectos esenciales del contrato de trabajo, digitaliza los recibos de sueldo e introduce nuevas regulaciones sobre beneficios sociales, como viáticos, guarderías y capacitación. También permite que el empleador cambie la modalidad de trabajo siempre que no perjudique al empleado, y autoriza fragmentar las vacaciones en períodos de al menos una semana, hasta el 30 de abril del año siguiente.

Otra novedad es la posibilidad de que los convenios colectivos adopten sistemas de “banco de horas” o regímenes especiales, respetando un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. Además, se redefine el régimen de licencias por enfermedad y se crea un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano para controlar certificados laborales.

En materia judicial, el proyecto limita los honorarios y costas en juicios laborales, que no podrán superar el 25% del monto de la sentencia.

Por otro lado, la propuesta incorpora incentivos fiscales para las empresas que generen empleo. Las microempresas, por ejemplo, podrán recibir una devolución del 100% de las contribuciones patronales durante el primer año. También se prevé un bono fiscal especial para quienes contraten personal proveniente del sector público.

La autora de la iniciativa, Romina Diez, consideró que la reforma “será una herramienta clave para formalizar el empleo, reducir la litigiosidad y fortalecer la competitividad del sector privado”. El proyecto será analizado en comisiones durante las próximas semanas y forma parte del paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año.