María Teresa: más trámites ágiles para instituciones locales

El Coro Comunal de María Teresa brilló en el festival “Merlo le Canta a América”
El grupo coral del Centro Cultural Comunal participó una vez más del histórico festival en Merlo, San Luis, que celebró su 30° edición con artistas de todo el país.
La Comuna firmó un convenio que permitirá realizar certificaciones digitales sin costo para clubes y entidades.Maria Teresa 28/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa firmó un acuerdo que habilita la certificación digital de documentos ante la Inspección General de Personas Jurídicas, facilitando los trámites de asociaciones civiles, clubes, centros de jubilados y otras instituciones locales.
Gracias a esta nueva herramienta, las entidades podrán gestionar sus presentaciones de forma más rápida, cercana y con atención personalizada, sin necesidad de trasladarse ni asumir costos adicionales.
Desde la gestión comunal destacaron que esta medida busca acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones que cumplen un rol clave en la vida social y comunitaria de María Teresa.
Cada familia afectada recibe $600.000 para gastos esenciales, utilizables únicamente en comercios y servicios locales.
Una tarde llena de alegría, música y encuentros para celebrar el Mes de las Familias.
La Comuna presentó un renovado espacio para disfrutar al aire libre, con parrilleros, mobiliario, iluminación y baños nuevos. Este viernes 17 será la apertura oficial a cargo de la concesionaria Paula Romero.
Alumnos del Centro Cultural Comunal participaron del encuentro regional bajo la guía de la Sensei María del Carmen Milianovich y la Senpai Caren Dellosa, obteniendo destacados resultados.
Delegaciones de seis países compartieron escenario con artistas locales en el Centro Cultural Comunal. El público disfrutó de un espectáculo que celebró la unión a través del arte.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.