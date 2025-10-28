María Teresa: más trámites ágiles para instituciones locales

La Comuna de María Teresa firmó un acuerdo que habilita la certificación digital de documentos ante la Inspección General de Personas Jurídicas, facilitando los trámites de asociaciones civiles, clubes, centros de jubilados y otras instituciones locales.



Gracias a esta nueva herramienta, las entidades podrán gestionar sus presentaciones de forma más rápida, cercana y con atención personalizada, sin necesidad de trasladarse ni asumir costos adicionales.



Desde la gestión comunal destacaron que esta medida busca acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones que cumplen un rol clave en la vida social y comunitaria de María Teresa.