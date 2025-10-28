María Teresa: más trámites ágiles para instituciones locales

La Comuna firmó un convenio que permitirá realizar certificaciones digitales sin costo para clubes y entidades.

Maria Teresa 28/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
573591533_18293180653286482_4482034208576167143_n

La Comuna de María Teresa firmó un acuerdo que habilita la certificación digital de documentos ante la Inspección General de Personas Jurídicas, facilitando los trámites de asociaciones civiles, clubes, centros de jubilados y otras instituciones locales.
571965529_18293180662286482_4871025575630502399_n

Gracias a esta nueva herramienta, las entidades podrán gestionar sus presentaciones de forma más rápida, cercana y con atención personalizada, sin necesidad de trasladarse ni asumir costos adicionales.
566030895_18293180671286482_3823984233844907525_n

Desde la gestión comunal destacaron que esta medida busca acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones que cumplen un rol clave en la vida social y comunitaria de María Teresa.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias