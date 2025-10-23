Pablo Giorgis: “Karen representa la voz de los sectores que vieron afectada su calidad de vida”

Villa Cañás se prepara para una nueva edición del Cicloturismo 2025
El evento será el domingo 2 de noviembre con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales y urbanos.
El presidente comunal de Santa Isabel analizó el cierre de campaña de la candidata a diputada nacional Karen, destacó su vínculo genuino con la gente y llamó a fortalecer la democracia participando en las elecciones del domingo.Sonic Tv23/10/2025GASTON PAROLA
En diálogo con Oscar Canavese, el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, se refirió a las instancias finales de la campaña electoral y al recorrido de Karen, candidata a diputada nacional, quien en los últimos días visitó distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.
“Karen, como cabeza de lista, generó al principio muchísima expectativa, pero después confirmó esa expectativa con una adhesión que se fue multiplicando en pueblos, ciudades y departamentos”, expresó Giorgis. Según indicó, esa cercanía se debe a “una conexión muy natural con la gente, sin sobreactuaciones ni dramatismos”.
El dirigente destacó que la candidata logró instalar su mensaje incluso en territorios considerados adversos, como el departamento General López, donde “muchos sectores ven en ella una defensa genuina de sus demandas y de promesas incumplidas”.
Consultado sobre el desarrollo de la campaña, Giorgis señaló que el oficialismo provincial hizo valer su posición a través de una fuerte presencia mediática, aunque remarcó que “Karen tiene otras formas de llegada, con asambleas, encuentros y un vínculo directo con los vecinos”.
Asimismo, el presidente comunal advirtió que, como suele ocurrir en las elecciones, “pueden aparecer jugarretas o fake news”, aunque confió en que “todo transcurra dentro de los marcos éticos y legales”.
En el tramo final de la entrevista, Giorgis invitó a los ciudadanos a concurrir a votar:
“Que la gente se acerque, que fortalezca la democracia y que no se termine eligiendo entre pocos el destino de todos”.
Finalmente, al ser consultado sobre por qué votar a Karen, expresó:
“Es la única que habla de las pymes que cerraron, de las personas con discapacidad, de los trabajadores, de los docentes y jubilados. Representa a quienes vieron deteriorada su calidad de vida y busca ser una voz auténtica en defensa de todos ellos”.
