El increíble gol errado que hundió al Santos y la reacción de Neymar

El Santos atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El histórico club paulista cayó 1-0 ante Vitória en Vila Belmiro, por la fecha 29 del Brasileirao, y quedó al límite de la zona de descenso, con apenas 31 puntos.

El único tanto del encuentro lo marcó Matheuzinho, de penal, a los 41 minutos del primer tiempo. Con ese resultado, los de Bahía alcanzaron la misma cantidad de unidades que el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda, que no logra encontrar el rumbo en la recta final del torneo.

La jugada más insólita del partido fue protagonizada por Guilherme, quien desperdició una ocasión increíble para empatar: en lugar de impactar la pelota, cabeceó el césped. La escena recorrió las redes sociales y se volvió viral entre los hinchas.

Neymar, ausente por lesión pero presente en el estadio, expresó su enojo con el arbitraje del encuentro. “Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer”, escribió el astro en sus redes, en referencia al juez Rafael Rodrigo Klein

Sin embargo, una reacción suya en Instagram encendió la polémica. El delantero le dio “me gusta” a un video del error de Guilherme, lo que muchos interpretaron como una burla. Ante las críticas, Neymar aclaró rápidamente: “Calma, no es para tanto”, buscando cerrar el tema y respaldar a su compañero.

Mientras sigue su recuperación de una lesión muscular en la pierna derecha, el crack podría regresar a las canchas en noviembre. Hasta el momento, lleva apenas 13 partidos disputados y tres goles en la temporada.

Santos se mantiene en la decimosexta posición, el último lugar que garantiza la permanencia, igualado con Vitória. En la próxima jornada visitará a Botafogo, obligado a sumar para evitar otro descenso histórico.