El increíble gol errado que hundió al Santos y la reacción de Neymar

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
El Santos atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El histórico club paulista cayó 1-0 ante Vitória en Vila Belmiro, por la fecha 29 del Brasileirao, y quedó al límite de la zona de descenso, con apenas 31 puntos.
El único tanto del encuentro lo marcó Matheuzinho, de penal, a los 41 minutos del primer tiempo. Con ese resultado, los de Bahía alcanzaron la misma cantidad de unidades que el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda, que no logra encontrar el rumbo en la recta final del torneo.
La jugada más insólita del partido fue protagonizada por Guilherme, quien desperdició una ocasión increíble para empatar: en lugar de impactar la pelota, cabeceó el césped. La escena recorrió las redes sociales y se volvió viral entre los hinchas.
Neymar, ausente por lesión pero presente en el estadio, expresó su enojo con el arbitraje del encuentro. “Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer”, escribió el astro en sus redes, en referencia al juez Rafael Rodrigo Klein
Sin embargo, una reacción suya en Instagram encendió la polémica. El delantero le dio “me gusta” a un video del error de Guilherme, lo que muchos interpretaron como una burla. Ante las críticas, Neymar aclaró rápidamente: “Calma, no es para tanto”, buscando cerrar el tema y respaldar a su compañero.
Mientras sigue su recuperación de una lesión muscular en la pierna derecha, el crack podría regresar a las canchas en noviembre. Hasta el momento, lleva apenas 13 partidos disputados y tres goles en la temporada.
Santos se mantiene en la decimosexta posición, el último lugar que garantiza la permanencia, igualado con Vitória. En la próxima jornada visitará a Botafogo, obligado a sumar para evitar otro descenso histórico.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
El técnico del Real Madrid defendió al joven argentino ante las críticas y aseguró que el club está “satisfecho” con su rendimiento en este inicio de temporada.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.